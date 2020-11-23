Карантин выходного дня не сработал: в Слуге народа заговорили о локдауне

В Украине могут ужесточить карантин / УНИАН

Правительство может ввести полный локдаун, если остальные меры не помогут остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил народный депутат от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, полный локдаун может быть уместен, если количество больных достигнет такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения.

"Постоянно эти цифры называются, последняя, которую озвучил министр здравоохранения, - это 30 тысяч. Хотя это, по моему мнению, очень высокий показатель заболеваемости", - сказал нардеп.

По словам Мокана, цель карантина выходного дня на данный момент не достигнута.

"Речь идет о том, что сейчас увеличивается коечный фонд, увеличиваются мощности системы здравоохранения. Но, тем не менее, количество госпитализаций растет. Цель карантина выходного дня - стабилизировать этот рост. Но, если через некоторое время количество заболевших и госпитализаций значительно вырастет, эта опция (полного локдауна, - ред.) должна рассматриваться", - подытожил Мокан.

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