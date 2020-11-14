УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Карантин выходного дня в Киеве: кафе и магазины проигноририровали решение Кабмина

14 ноября 2020, 14:13

В столице несмотря на карантин выходного дня работают кафе и магазины хозяйственных товаров.

В кафе Хлебный отказались выполнять решение Кабмина / Страна

В субботу, 14 ноября, в Украине стартовал карантин выходного дня. Но не все заведения его соблюдают. В частности, в городе работают кафе и магазины хозяйственных товаров.

Как сообщает Страна, кафе "Хлебный", которое расположено на площади Льва Толстого в Киеве, открыто и работает в обычном режиме, несмотря на карантин. Сотрудники полиции после приезда попросили гостей покинуть заведение.

В свою очередь администратор заявил, что патрульные не имеют права выгонять гостей.

"Мы пока устанавливаем ответственных лиц, а комментарии пока давать не можем, так как проводим действия", - сообщил полицейский.

Магазин "Червоный маркет" возле метро Позняки в Киеве тоже работает в обычном режиме. Заведение специализируется на хозяйственных товарах для дома, но наличие на кассе шоколадных батончиков, чипсов и жевательных резинок дало магазину основания утверждать, что он имеет право работать и в выходной день.

Сотрудница магазина рассказала журналистам, что к ним уже приходили полицейские и сделали предупреждение.

"Пришли и сказали, что даже Эпицентр не работает. А если мы продолжим работу - выпишут штраф. Но юрист компании сказал, чтобы мы продолжали работать в обычном режиме", - сказала сотрудница магазина.

Один из гипермаркетов "Эпицентр" на Позняках закрыт, но функционирует пункт выдачи онлайн. На входе меряют температуру и предупреждают, что работает пункт выдачи онлайн заказов.

Читайте такжеКоронавирус в Киеве "сорвался с цепи" - снова тысяча случаев заражения за сутки"Эпицентр" на улице Кристальной 6 не работает в карантин выходного дня. Зал для посетителей закрыт. Но у главного входа в ТЦ устанавливают одну кассу, на которой будут выдавать товары, купленные онлайн.

По информации Страны, в Киеве в подземном переходе на Льва Толстого продают цветы, защищаясь от коронавируса полиэтиленовыми перегородками.

В Центре Киева продают цветы не смотря на запрет Кабмина / Страна

ТРЦ "Район" на Троещине открыт. Можно спокойно войти внутрь. Однако вещевые магазины не работают. Открыт продуктовый супермаркет, а также магазин техники "Алло".

Заведение Holy burger на Шота Руставели тоже работает.

Как сообщает Сегодня, кафе в столичном Гидропарке обслуживает посетителей вопреки распоряжению властей о действии "карантина выходного дня".

Кафе в Гидропарке работают / Сегодня

Отметим, в то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к бизнесменам, призвав их закрыть заведения, чтобы спасти человеческие жизни.

"Если вы закрыли свой ресторан, свое кафе и не работаете в субботу и воскресенье, думайте о том, что вы точно в этом случае спасете жизнь одного человека", - сказал Степанов во время брифинга.

Карантин выходного дня – о чем сообщалось ранее:

  • 13 ноября ​известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
  • 11 ноября мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

новости Киева Карантин в Киеве карантин выходного дня карантин 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Карантин выходного дня в Киеве: кафе и магазины проигноририровали решение Кабмина». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всегоНазван город Украины, где коронавирус бушует больше всего Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявлениеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делатьРазрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средстваКак защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства "Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса"Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса
Следующий материал

Последние новости

14:55
Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны
14:51
Кастетом в глаз: стала известна причина дикой драки известных бойцов ММА Видео
14:37
Миллиардер назвал сроки спада COVID-19 и сделал прогноз о взрывном росте экономики Видео
14:28
Угроза бунта против Байдена: Трамп рассказал, когда покинет Белый дом Видео
14:27
СМИ назвали имя наследника Армена Джигарханяна
Реклама
14:13
Карантин выходного дня в Киеве: кафе и магазины проигноририровали решение Кабмина Видео
14:07
Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020 Видео
13:53
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и личные драмы досье
13:46
План Украины по Донбассу: у Зеленского сделали заявление о реакции Германии и Франции Видео
13:44
Гороскоп на 15 ноября для всех: революция в жизни и рост удачливости Видео
13:05
На Буковине из-за карантина выходного дня бизнесмены пошли на жесткий шаг Видео
12:54
В Крыму обвинили Киев в разжигании напряженности вокруг полуострова Видео
12:39
В Минздраве сделали неутешительный прогноз о жестком карантине в Украине Видео
12:25
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
12:05
"Удар по культуре РФ": Путин отреагировал на смерть Армена Джигарханяна
12:02
Трамп после выборов президента США стал полностью седым Видео
11:46
Стало известно, какую вакцину от COVID-19 планирует закупить Украина Видео
11:17
"Он понимал, что уходит": друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях Видео
10:46
Петиция об отмене карантина выходного дня в Украине собрала необходимые голоса Видео
10:31
СМИ узнали дату прощания с Арменом Джигарханяном
Реклама
10:14
Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19 Видео
10:11
Украинцев злит не карантин, а двойные стандарты мнение
10:05
В моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш - фото Фото Видео
09:50
Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных Видео
09:35
Названа причина смерти Армена Джигарханяна Видео
09:02
"Мы в шоке": в Крыму вспыхнул пожар на территории старинного монастыря
09:01
Коронавирус в Киеве "сорвался с цепи" - снова тысяча случаев заражения за сутки Видео
08:35
Америка чихает, а потому мир будет трясти мнение
08:28
Армен Джигарханян умер
08:10
В моде пальто и свитера с потрясающим принтом гусиная лапка из 30-х: фото Фото Видео
07:55
Лукашенко рассказал о покушении на его жизнь Видео
07:40
Ударят морозы, завалит снегом: синоптик рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
07:37
Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом Видео
07:27
Трамп уверенно заявил, что выиграл выборы в штате Пенсильвания Видео
07:14
Врач рассказал, из-за каких симптомов COVID-19 стоит бить тревогу Видео
06:55
Карантин выходного дня – это прелюдия к тотальному локдауну мнение
06:30
"Черные черешни": полуголая Аделина Дели взбудоражила фантазию
06:02
Эпидемия бесконтрольна: эксперт объяснил бесполезность карантина выходного дня Видео
05:25
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
04:53
Операция преемник: в Беларуси раскрыли планы Лукашенко по передаче власти Видео
Реклама
04:22
Цены подскочили в 7-8 раз: кому и зачем надо купить пульсоксиметр Видео
03:43
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
03:01
Когда Украина вернет Донбасс: Кравчук оценил шансы и сроки Видео
02:13
Реальность намного хуже: врач шокировал числом заболевших COVID-19 украинцев Видео
00:55
Анна Седокова не удержала грудь в крошечном платье
00:37
Жители Нагорного Карабаха массово покидают свои дома после поражения Видео
00:19
Что делать, если зараженный COVID-19 потерял обоняние  – советы врача Видео
13 ноября, пятница
23:59
Комаровский рассказал, почему многие не болеют COVID-19 Видео
23:45
Холостячка 1 сезон 4 выпуск 13-11-2020 - кто ушел Видео
23:45
Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине заразились почти 12 тысяч человек Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять