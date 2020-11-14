Карантин выходного дня в Киеве: кафе и магазины проигноририровали решение Кабмина

В кафе Хлебный отказались выполнять решение Кабмина / Страна

В субботу, 14 ноября, в Украине стартовал карантин выходного дня. Но не все заведения его соблюдают. В частности, в городе работают кафе и магазины хозяйственных товаров.

Как сообщает Страна, кафе "Хлебный", которое расположено на площади Льва Толстого в Киеве, открыто и работает в обычном режиме, несмотря на карантин. Сотрудники полиции после приезда попросили гостей покинуть заведение.

В свою очередь администратор заявил, что патрульные не имеют права выгонять гостей.

"Мы пока устанавливаем ответственных лиц, а комментарии пока давать не можем, так как проводим действия", - сообщил полицейский.

Магазин "Червоный маркет" возле метро Позняки в Киеве тоже работает в обычном режиме. Заведение специализируется на хозяйственных товарах для дома, но наличие на кассе шоколадных батончиков, чипсов и жевательных резинок дало магазину основания утверждать, что он имеет право работать и в выходной день.

Сотрудница магазина рассказала журналистам, что к ним уже приходили полицейские и сделали предупреждение.

"Пришли и сказали, что даже Эпицентр не работает. А если мы продолжим работу - выпишут штраф. Но юрист компании сказал, чтобы мы продолжали работать в обычном режиме", - сказала сотрудница магазина.

Один из гипермаркетов "Эпицентр" на Позняках закрыт, но функционирует пункт выдачи онлайн. На входе меряют температуру и предупреждают, что работает пункт выдачи онлайн заказов.

Читайте такжеКоронавирус в Киеве "сорвался с цепи" - снова тысяча случаев заражения за сутки"Эпицентр" на улице Кристальной 6 не работает в карантин выходного дня. Зал для посетителей закрыт. Но у главного входа в ТЦ устанавливают одну кассу, на которой будут выдавать товары, купленные онлайн.

По информации Страны, в Киеве в подземном переходе на Льва Толстого продают цветы, защищаясь от коронавируса полиэтиленовыми перегородками.

В Центре Киева продают цветы не смотря на запрет Кабмина / Страна

ТРЦ "Район" на Троещине открыт. Можно спокойно войти внутрь. Однако вещевые магазины не работают. Открыт продуктовый супермаркет, а также магазин техники "Алло".

Заведение Holy burger на Шота Руставели тоже работает.

Как сообщает Сегодня, кафе в столичном Гидропарке обслуживает посетителей вопреки распоряжению властей о действии "карантина выходного дня".

Кафе в Гидропарке работают / Сегодня

Отметим, в то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к бизнесменам, призвав их закрыть заведения, чтобы спасти человеческие жизни.

"Если вы закрыли свой ресторан, свое кафе и не работаете в субботу и воскресенье, думайте о том, что вы точно в этом случае спасете жизнь одного человека", - сказал Степанов во время брифинга.

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