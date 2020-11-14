Карантин выходного дня в Киеве: кафе и магазины проигноририровали решение Кабмина

В столице несмотря на карантин выходного дня работают кафе и магазины хозяйственных товаров.
В субботу, 14 ноября, в Украине стартовал карантин выходного дня. Но не все заведения его соблюдают. В частности, в городе работают кафе и магазины хозяйственных товаров.
Как сообщает Страна, кафе "Хлебный", которое расположено на площади Льва Толстого в Киеве, открыто и работает в обычном режиме, несмотря на карантин. Сотрудники полиции после приезда попросили гостей покинуть заведение.
В свою очередь администратор заявил, что патрульные не имеют права выгонять гостей.
"Мы пока устанавливаем ответственных лиц, а комментарии пока давать не можем, так как проводим действия", - сообщил полицейский.
Магазин "Червоный маркет" возле метро Позняки в Киеве тоже работает в обычном режиме. Заведение специализируется на хозяйственных товарах для дома, но наличие на кассе шоколадных батончиков, чипсов и жевательных резинок дало магазину основания утверждать, что он имеет право работать и в выходной день.
Сотрудница магазина рассказала журналистам, что к ним уже приходили полицейские и сделали предупреждение.
"Пришли и сказали, что даже Эпицентр не работает. А если мы продолжим работу - выпишут штраф. Но юрист компании сказал, чтобы мы продолжали работать в обычном режиме", - сказала сотрудница магазина.
Один из гипермаркетов "Эпицентр" на Позняках закрыт, но функционирует пункт выдачи онлайн. На входе меряют температуру и предупреждают, что работает пункт выдачи онлайн заказов.
Читайте такжеКоронавирус в Киеве "сорвался с цепи" - снова тысяча случаев заражения за сутки"Эпицентр" на улице Кристальной 6 не работает в карантин выходного дня. Зал для посетителей закрыт. Но у главного входа в ТЦ устанавливают одну кассу, на которой будут выдавать товары, купленные онлайн.
По информации Страны, в Киеве в подземном переходе на Льва Толстого продают цветы, защищаясь от коронавируса полиэтиленовыми перегородками.
ТРЦ "Район" на Троещине открыт. Можно спокойно войти внутрь. Однако вещевые магазины не работают. Открыт продуктовый супермаркет, а также магазин техники "Алло".
Заведение Holy burger на Шота Руставели тоже работает.
Как сообщает Сегодня, кафе в столичном Гидропарке обслуживает посетителей вопреки распоряжению властей о действии "карантина выходного дня".
Отметим, в то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к бизнесменам, призвав их закрыть заведения, чтобы спасти человеческие жизни.
"Если вы закрыли свой ресторан, свое кафе и не работаете в субботу и воскресенье, думайте о том, что вы точно в этом случае спасете жизнь одного человека", - сказал Степанов во время брифинга.
Карантин выходного дня – о чем сообщалось ранее:
- 13 ноября известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
- 11 ноября мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.