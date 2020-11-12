Карантин выходного дня: в МОЗ объяснили, что дадут новые ограничения

Карантин выходного дня вводят с 14 ноября / Фото Reuters

Введение карантина выходного дня сможет затормозить распространение коронавируса, который заразил в Украине уже более полмиллиона людей.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 12 ноября.

По его словам, введенные ограничения должны показать результат за три недели.

"Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных", - сказал Степанов.

Он добавил, что больницы не смогут оказывать помощь больным в случае коллапса медсистемы из-за пандемии.

"Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы, она не будет оказана", - отметил министр.

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