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Карантин выходного дня: в МОЗ объяснили, что дадут новые ограничения

12 ноября 2020, 10:45

Важно не допустить коллапса медицинской системы, заявил Максим Степанов.

Коронавирус
Карантин выходного дня вводят с 14 ноября / Фото Reuters

Введение карантина выходного дня сможет затормозить распространение коронавируса, который заразил в Украине уже более полмиллиона людей.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 12 ноября.

По его словам, введенные ограничения должны показать результат за три недели.

"Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных", - сказал Степанов.

Он добавил, что больницы не смогут оказывать помощь больным в случае коллапса медсистемы из-за пандемии.

"Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы, она не будет оказана", - отметил министр.

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Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на четверг, 12 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 500 865 человек. За сутки заразились еще +11 057 человек, в том числе 428 детей и 564 медработника.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что период пандемии коронавируса в Украине будет проходить тяжело вплоть до апреля 2021 года.​
  • Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
  • Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.

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