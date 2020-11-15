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Кардиохирург рассказал о странном первом симптоме COVID-19

15 ноября 2020, 13:11

Примерно за 4-5 дней до потери обоняния врачу заложило уши - ощущался постоянный шум, как в самолете при взлете или посадке.

коронавиурс
Кардиохирург рассказал о странном симптоме коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у 54 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали 1,3 миллиона человек. При этом все болеют по-разному и ощущают необычные симптомы. Московский кардиохирург Алексей Федоров, который работает в крупной больнице и с начала пандемии постоянно сталкивается с пациентами, зараженными COVID-19, рассказал о необычном первом симптоме болезни.

"Внезапно пропали запахи и вкусы. Сел ужинать и понял, что ничего не ощущаю. Буквально за два часа до этого съел банан – он был ароматным. А тут – ничего. Меня это так удивило, что я открыл коньяк, понюхал – не пахнет. Поднес к носу кофе, духи – все запахи исчезли", - рассказал врач в комментарии МК.

По его словам, а за несколько дней до этого он ощущал шум в ушах - это был первый симптом коронавируса.

"Когда я начал раскручивать эту историю назад, понял, что примерно за 4-5 дней до этого у меня несколько раз в день сильно закладывало уши, ощущался постоянный шум, как в самолете при взлете или посадке. Это был первый симптом, который я списывал на перепады атмосферного давления. Продувал уши, как это делают аквалангисты, но помогало не надолго – вскоре все начиналось сначала. За сутки шум в ушах прошел. Я чувствовал себя неплохо, не считая легкого дискомфорта, будто продуло. Температура была в пределах нормы – 36,9. А вечером, когда пропало обоняние, начался озноб – ртутный термометр показывал 37,5. Я изолировался в комнате, чтобы не контактировать с женой и детьми. С утра сдал мазок, и вскоре мне позвонили - "Положительный результат. Это ковид!", - рассказал кардиохирург.

Федоров подробно описал свои симптомы.

"Болезнь разделилась на два этапа. В первую ночь не удавалось заснуть. Я не боялся и не переживал, что заболел, не чувствовал никакой тревоги, но сна не было вообще – засыпал на 15 минут. В первые сутки также была диарея и болезненные спазмы в животе. Затем присоединились основные симптомы – заложенность носа, не похожая на насморк, ковидная гнусавость и миалгии. У меня избирательно болели икроножные мышцы, их выкручивало, как после интенсивной тренировки, когда мышцы забиты молочной кислотой. В последующие дни начали болеть мышцы шеи, спины", - отметил кардиохирург.

Резюмируя, врач подчеркнул, что COVID-10 - болезнь необычная и вязкая.

"Сейчас 18-й день, после двух отрицательных тестов я вышел на работу, но "хвост" пока сохраняется. Обоняние восстановилось ещё не полностью – не улавливаю тонкие запахи, всё надо подносить прямо к носу. Остаётся слабость, и настроение сниженное. Работать в полную силу тяжеловато", - объяснил он.

Симптомы коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Медики назвали еще один симптом коронавируса. Это мышечные спазмы и боли в суставах. При этом миалгия у пациентов с COVID-19 может длиться дольше, чем при других вирусных инфекциях и может не реагировать на обычные обезболивающие.
  • Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка. "Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности, отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - пояснил он.

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