Кардиолог озвучила смертельно опасные для здоровья факторы при Covid-19

Дмитрий Стужук умер от осложнений коронавируса / Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Коронавирус проникает в клетки и поражает множество органов и систем, в том числе, сердце и центральную нервную систему, поэтому осложнения могут быть смертельно опасными. Аналогичная ситуация произошла недавно с известным украинским фитнес-блогером Дмитрием Стужуком, который умер от сердечного приступа после того, как во время коронавируса отказался лечиться в стационаре и дома принял горячую ванну.

"Говоря о случае с блогером, то его нахождение в стационаре говорит о более тяжелом течении COVID-19. Спортсменам, которые хотят заниматься физическими активностями после болезни, нужно проконсультироваться с терапевтом или кардиологом, сделать ЭКГ. Судя по его фотографиям, блогер мог принимать анаболики и на радостях он мог использовать какие-то стимулирующие вещества", - прокомментировала трагический инцидент специально для Главреда врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

По словам медика, увеличивать двигательную активность при отсутствии симптомов рекомендуют не раньше, чем через две недели после отрицательного ПЦР-теста.

Амосова подчеркнула важность следования простым рекомендациям: во время и после коронавируса не стремиться сразу к физическим нагрузкам, избегать перегрузок организма и перепадов температур.