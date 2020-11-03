Катастрофа и неизбежность: Степанов объяснил, чего ждать от второй волны коронавируса

Коронавирус - В Украине заявили, что вторую волну легко пройти невозможно / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует, что Украина не сможет легко пройти вторую волну коронавируса.

При этом он отметил, что ситуация с COVID-19 в Украине из сложной уже превращается в катастрофическую.

"Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами", – сказал министр в ходе своего выступления в Раде.

Ранее Степанов предупредил украинцев об ураганном распространении COVID-19. Он призвал украинцев соблюдать профилактические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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