Катастрофа и неизбежность: Степанов объяснил, чего ждать от второй волны коронавируса

Ситуация с COVID-19 в Украине из сложной уже превращается в катастрофическую, констатировали в МОЗ.
Глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует, что Украина не сможет легко пройти вторую волну коронавируса.
При этом он отметил, что ситуация с COVID-19 в Украине из сложной уже превращается в катастрофическую.
"Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами", – сказал министр в ходе своего выступления в Раде.
Ранее Степанов предупредил украинцев об ураганном распространении COVID-19. Он призвал украинцев соблюдать профилактические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Украине: последние новости
- По состоянию на 3 ноября, на территории Украины зафиксирован 411 093 прецедент заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа вирус подцепили еще 8 899 украинцев.
- В Закарпатской обладминистрации 2 ноября заявили, что больницы Ужгорода на 100% заполнены пациентами с коронавирусом. Заразившихся вирусной инфекцией вынуждены госпитализировать в другие регионы.
- В Украине с 2 ноября обновили разделение городов и районов на эпидемиологические зоны. В красной зоне, в отличии от зеленой, желтой и оранжевой, действуют более жесткие карантинные ограничения.
Автор: Диана Беловодская