Кернес и Байден получили свои тесты на коронавирус

Мэр Харькова долго лечился за границей, а главный соперник Трампа кинулся сдавать тест на Covid-19 после того, как заболели президент США и его супруга.
Мэр Харькова Геннадий Кернес и кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня получили отрицательный тест на коронавирус.
До этого мэр Харькова долго лечился за границей, а главный соперник Трампа кинулся сдавать тест на Covid-19 после того, как заболели президент США и его супруга.
Бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс в своем Телеграм-канале выразил надежду, что "через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет". Пока что врачи в немецкой клинике Шарите запрещают харьковскому голове пользоваться гаджетами.
Байден после получения отрицательного теста напомнил всем про необходимость носить маску, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.
Ранее немецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса. Фотокопию письма о состоянии здоровья мэра Харькова выложил пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.
Напомним, в Белом доме рассказали о состоянии Трампа после заражения коронавирусом. Несмотря на болезнь, президент намерен обратиться к нации и не планирует прекращать работать.
Геннадий Кернес коронавирус - что было ранее:
- 14 сентября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что у Кернеса диагностировали китайский коронавирус Covid-19, а сам чиновник якобы впал в кому.
- В харьковском горсовете подтвердили, что Кернес на больничном, однако опровергли информацию о коме.
- Позже в городском совете официально подтвердили диагноз Геннадия Кернеса – двусторонняя пневмония, которую спровоцировала коронавирусная инфекция.
- 17 сентября журналисты узнали, что мэра Харькова привезли в клинику Шарите в Берлине, где в связи с отравлением проходит лечение российский оппозиционный политик Алексей Навальный.
- Затем директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что основные проблемы со здоровьем у Кернеса начались отнюдь не из-за коронавируса.