Кернес и Байден получили свои тесты на коронавирус

Коронавирус в Украине и в мире - Кернес и Байден получили свои тесты / Reuters

Мэр Харькова Геннадий Кернес и кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня получили отрицательный тест на коронавирус.

До этого мэр Харькова долго лечился за границей, а главный соперник Трампа кинулся сдавать тест на Covid-19 после того, как заболели президент США и его супруга.

Бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс в своем Телеграм-канале выразил надежду, что "через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет". Пока что врачи в немецкой клинике Шарите запрещают харьковскому голове пользоваться гаджетами.

Байден после получения отрицательного теста напомнил всем про необходимость носить маску, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

Ранее немецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса. Фотокопию письма о состоянии здоровья мэра Харькова выложил пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.

Напомним, в Белом доме рассказали о состоянии Трампа после заражения коронавирусом. Несмотря на болезнь, президент намерен обратиться к нации и не планирует прекращать работать.

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