Кернес находится в коме после заражения коронавирусом - СМИ

Мэр Харькова заболел коронавирусом.
Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в больнице в тяжелом состоянии – у него диагностировали коронавирус и госпитализировали с двусторонним воспалением легких.
Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщило издание Зеркало недели со ссылкой на источники в Офисе президента.
По данным источников в ОПУ и Харьковской мэрии, Кернес находится в коме. Но является ли эта кома искусственной или является следствием тяжести заболевания, источники не сообщили.
По предварительной информации источников, мэр Харькова заболел в первых числах сентября, а в больницу попал на прошлой недели.
Отметим, Кернеса в последний раз видели на публике 23 августа – в день города.
Коронавирус в Харькове - о чем говорилось ранее:
- 7 августа Геннадий Кернес заявил, что в Харькове не будут ограничивать движение общественного транспорта из-за внесения города в "красную" зону карантина в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом. "Никакие ограничения по поводу транспорта в Харькове вводиться не будут. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - подчеркнул мэр.
- 7 августа Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины опубликовал эпидемиологическую карту, согласно которой Харьков попал в красную зону, что означает введение жестких ограничений в городе. Спустя несколько часов в тот же день в Минздраве опубликовали новую карту, где Харьков находился уже в зеленой зоне. Данную информацию подтвердили и в пресс-службе Харьковской обладминистрации.
Автор: Адриана Бубновская