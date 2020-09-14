Кернес находится в коме после заражения коронавирусом - СМИ

Кернес находится в коме / kernes.com.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в больнице в тяжелом состоянии – у него диагностировали коронавирус и госпитализировали с двусторонним воспалением легких.

Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщило издание Зеркало недели со ссылкой на источники в Офисе президента.

По данным источников в ОПУ и Харьковской мэрии, Кернес находится в коме. Но является ли эта кома искусственной или является следствием тяжести заболевания, источники не сообщили.

По предварительной информации источников, мэр Харькова заболел в первых числах сентября, а в больницу попал на прошлой недели.

Отметим, Кернеса в последний раз видели на публике 23 августа – в день города.

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