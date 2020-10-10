Кернесу приписали потерю дара речи: как отреагировали в Харьковском горсовете

Геннадию Кернесу приписали потерю дара речи из-за инсульта / УНИАН

Адвокат и активист Анатолий Родзинский заявил, что мэр Харькова Геннадий Кернес из-за коронавируса Covid-19 получил инсульт (кровоизлияние в мозг) и потерял дар речи. В Харьковском горсовете уже отреагировали на это утверждение активиста.

Сведения о реальном состоянии Кернеса скрывают от харьковчан, рассказал юрист в эфире телеканала ZIK.

По словам собеседника, есть достаточно большие сомнения относительно того, может ли человек после инсульта ясно мыслить.

"После перенесенного Covid-19 Геннадий Кернес получил инсульт, то есть следствием его заболевания Covid-19 явился инсульт. И из-за инсульта, а инсульт – это кровоизлияние в мозг, он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи…", – сказал Родзинский.

Директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко утверждает, что у Кернеса не было инсульта, и дар речи чиновник не терял, сообщили в горсовете.

"…ни какого инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении его политических оппонентов", – отметил он.Читайте такжеРазгромлен фейк о заражении Кернеса коронавирусом