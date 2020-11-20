Киев четвертый день подряд бьет рекорды по числу новых больных COVID-19 за сутки

коронавирус / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 20 ноября, Киев лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. В столице уже четвертый день подряд установлен антирекорд - за минувшие 24 часа поставили +1391 новый диагноз COVID-19.

Общее число зараженных - 56 594 человека. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

В течение суток +... человека стали жертвами болезни, уточняется на сайте СНБО. С начала эпидемии коронавирус унес жизни ... киевлян.

За сутки выздоровели +... человек. В общем, коронавирус преодолели ... жителей Киева.

Новость дополняется...

В Киевской области всего 28 427 случаев заражения коронавирусом. За сутки +1 080. Впервые количество суточного заражения перевалило за тысячу.