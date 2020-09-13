Киев и 19 областей не могут вырваться из коронавирусного карантина

В столице Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения.
Коронавирус в Украине стал неуправляемым – ежедневно в стране фиксируют более 2000 новых случаев заражения. За последние сутки в стране поставили 2476 новых диагнозов Covid-19, всего в Украине выявили 154 335 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на воскресенье, 13 сентября, смягчить карантин из-за пандемии коронавируса не могут Киев и еще 19 областей Украины. В этих регионах завышены показатели эпидемической ситуации.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, сегодня ослабить ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом не могут Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Отметим, в Киеве превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Показатель Киева - более 140, тогда как должен быть меньше, чем 40.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 12 сентября коронавирус в Украине побил рекорд по смертям - за сутки скончались +72 пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19.
- 11 сентября Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.
- 11 сентября коронавирус в Украине побил очередной антирекорд – за сутки выявили 3144 больных COVID-19.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%
- 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.