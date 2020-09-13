Киев и 19 областей не могут вырваться из коронавирусного карантина

Карантин не могут ослабить Киев и 19 регионов / УНИАН

Коронавирус в Украине стал неуправляемым – ежедневно в стране фиксируют более 2000 новых случаев заражения. За последние сутки в стране поставили 2476 новых диагнозов Covid-19, всего в Украине выявили 154 335 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на воскресенье, 13 сентября, смягчить карантин из-за пандемии коронавируса не могут Киев и еще 19 областей Украины. В этих регионах завышены показатели эпидемической ситуации.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, сегодня ослабить ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом не могут Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Отметим, в Киеве превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Показатель Киева - более 140, тогда как должен быть меньше, чем 40.

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