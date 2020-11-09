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Киев и область снова вырвались вперед по числу заражений COVID-19: опубликована свежая статистика

9 ноября 2020, 08:56

По состоянию на понедельник, 9 ноября, в столице нашли уже почти 45 тысяч пациентов с диагнозом коронавирус.

карантин,маска
Киев находится в "оранжевой" зоне карантина / УНИАН

Киев и Киевская область снова оказались среди лидеров по числу заражений коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа обнаружены +748 новых случаев инфицирования COVID-19 в столице Украины.

По состоянию на понедельник, 9 ноября, в столице нашли уже 44 920 пациентов с диагнозом коронавирус. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток + человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни ... киевлянина.

За сутки выздоровели + человек. В общем, коронавирус преодолели ... жителей Киева.

В Киевской области зафиксировали 20 410 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились +590 новых больных. Умерли (+, ) человек, выздоровели - + пациентов.

Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на воскресенье, 9 ноября, в столице зафиксировали уже 44 172 пациента с диагнозом коронавирус. За 24 часа были обнаружены +943 новых случая заражения COVID-19 в Киеве.
  • По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице были обнаружены +1002 новых случая заражения COVID-19. Это рекордное число диагнозов за сутки.
  • По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек.
  • С понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Самые строгие ограничения будут в так называемой красной зоне, к которой отнесли 199 административных единиц. Отметим, что вся карта Украины стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении в Украине так называемой черной зоны карантина.
  • Глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал, что в Украине до 1 декабря количество найденных новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в сутки может быть 15-20 тысяч.
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