Киев и область снова вырвались вперед по числу заражений COVID-19: опубликована свежая статистика

Киев находится в "оранжевой" зоне карантина / УНИАН

Киев и Киевская область снова оказались среди лидеров по числу заражений коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа обнаружены +748 новых случаев инфицирования COVID-19 в столице Украины.

По состоянию на понедельник, 9 ноября, в столице нашли уже 44 920 пациентов с диагнозом коронавирус. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток + человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни ... киевлянина.

За сутки выздоровели + человек. В общем, коронавирус преодолели ... жителей Киева.

В Киевской области зафиксировали 20 410 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились +590 новых больных. Умерли (+, ) человек, выздоровели - + пациентов.

Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:

По состоянию на воскресенье, 9 ноября, в столице зафиксировали уже 44 172 пациента с диагнозом коронавирус. За 24 часа были обнаружены +943 новых случая заражения COVID-19 в Киеве.

По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице были обнаружены +1002 новых случая заражения COVID-19. Это рекордное число диагнозов за сутки.

По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.

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