Красная зона наступает на Украину: в Минздраве назвали ряд проблемных городов

Киев, Северодонецк, Тернополь, Винница и Херсон уже на следующей неделе могут оказаться в красной зоне - Ляшко / УНИАН

В Украине растет число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. На грани красной зоны карантина оказались такие города, как Киев, Тернополь, Северодонецк, Винница и Херсон.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в пятницу, 6 ноября.

По его словам, список городов и районов, где установлены ограничения красной эпидемиологической зоны, готовы пополнить Киев, Тернополь, Винница, Северодонецк и Херсон.

"На грани красного уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 городов. Это Тернополь - уже 319 на 100 тысяч населения, Северодонецк - 314 на 100 тысяч населения, Винница - 309 на 100 тысяч населения, Киев - 299 на 100 тысяч населения и Херсон - 292 на 100 тысяч населения", - утверждает Ляшко.

Чиновник добавил, что уже на следующей неделе вышеуказанные города могут отправиться в красную зону.Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина: 13 регионов попали под удар COVID-19

Карантин в Украине