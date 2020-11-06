Красная зона наступает на Украину: в Минздраве назвали ряд проблемных городов

Пять городов оказались на грани усиления карантина.
В Украине растет число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. На грани красной зоны карантина оказались такие города, как Киев, Тернополь, Северодонецк, Винница и Херсон.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в пятницу, 6 ноября.
По его словам, список городов и районов, где установлены ограничения красной эпидемиологической зоны, готовы пополнить Киев, Тернополь, Винница, Северодонецк и Херсон.
"На грани красного уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 городов. Это Тернополь - уже 319 на 100 тысяч населения, Северодонецк - 314 на 100 тысяч населения, Винница - 309 на 100 тысяч населения, Киев - 299 на 100 тысяч населения и Херсон - 292 на 100 тысяч населения", - утверждает Ляшко.
Чиновник добавил, что уже на следующей неделе вышеуказанные города могут отправиться в красную зону.Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина: 13 регионов попали под удар COVID-19
Карантин в Украине
- Кабинет министров Украины 13 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на территории страны принял решение о продлении противоэпидемиологических ограничений до 31 декабря.
- Правительство 19 октября приняло специальное постановление, в рамках которого в красной зоне разрешили не останавливать работу общественного транспорта.
- Глава Минздрава Максим Степанов исключил введение в Украине жестких карантинных мер по причине нежелания властей рисковать экономикой страны.
- В СМИ появилась информация о том, что в стране может появиться так называемая черная зона карантина, где будут действовать усиленные карантинные мероприятия.
- Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о черной зоне и заявил, что такие сведения не соответствуют действительности.