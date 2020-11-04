Киев на пороге красной зоны: в столице анонсировали ужесточение карантина

На данный момент Киев находится в оранжевой эпидемиологической зоне.
В столице в скором времени могут усилить противоэпидемиологические мероприятия. Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве ухудшается – при такой динамике сценарий перехода города в красную зону уже в ближайшее время становится все более вероятным.
Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии изданию РБК-Украина.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась, о чем свидетельствует новый антирекорд. Киев пока останется в оранжевой зоне, однако количество заражений вырастет, вследствие чего город будет перемещен в красную эпидемиологическую зону.
"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - подчеркнул Рубан.Читайте такжеВ Украине намерены радикально ужесточить карантин – СМИ
Коронавирус в Киеве
- По состоянию на среду, 4 ноября, в Киеве зафиксировано 40 390 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа вирус подцепили 856 киевлян – это новый антирекорд суточной заболеваемости в столице.
- Предыдущий антирекорд в Киеве был установлен 3 ноября. За сутки COVID-19 заразились 789 человек.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, в городе вряд ли введут жесткие противоэпидемиологические ограничения. Ситуация в Киеве сложная, однако локдаун является крайней мерой.