Киев на пороге красной зоны: в столице анонсировали ужесточение карантина

В Киеве ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19 / УНИАН

В столице в скором времени могут усилить противоэпидемиологические мероприятия. Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве ухудшается – при такой динамике сценарий перехода города в красную зону уже в ближайшее время становится все более вероятным.

Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии изданию РБК-Украина.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась, о чем свидетельствует новый антирекорд. Киев пока останется в оранжевой зоне, однако количество заражений вырастет, вследствие чего город будет перемещен в красную эпидемиологическую зону.

"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - подчеркнул Рубан.Читайте такжеВ Украине намерены радикально ужесточить карантин – СМИ

Коронавирус в Киеве