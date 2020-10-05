Киев на пороге оранжевой зоны, когда ждать перехода за красную черту – Рубан

Попадание Киева в красную зону зависит от объема коечного фонда.
С 5 октября в Украине заработали новые зоны карантина – Киев оказался пока что в желтой зоне. Однако темпы роста заболеваемости Covid-19 в Киеве предвещают скорое перемещение столицы сначала в оранжевую, а затем и в красную зону.
"…по прогнозам, на следующей неделе город Киев будет в оранжевой зоне", – спрогнозировал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала Obozrevatel TV.
А вот попадание Киева в красную зону зависит от объема коечного фонда. В городе на данный момент имеется в наличие 1300 коек плюс еще 500 коек от Академии медицинских наук.
"В целом на конец октября в Киеве должно быть сформировано 3 тысячи койкомест, на конец ноября – около 4 тысяч. Если это не будет сформировано, город Киев попадет в красную зону", – уточнил Рубан.
Коронавирус в Киеве и в Украине: последние новости
- Коронавирус в Украине ускорился: по состоянию на утро 5 октября, в Украине официально зарегистрировали 230 236 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +3774 новых диагноза Covid-19.
- Ранее главный санитарный врач и заместитель руководителя Минздрава Виктор Ляшко заявил, что жесткий карантин в Украине на данный момент вводить нецелесообразно. По словам чиновника, эти меры хорошо сработали весной нынешнего года, но осенью острой необходимости в них нет.
- Эпидемиолог рассказала, чего ждать киевлянам. Эксперт считает, что на сегодня общественный транспорт очень переполнен, но вопрос не в том, что его надо останавливать, а в том, что следует усилить контроль: как люди заходят в транспорт и как ездят.
- До этого врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк сообщила, что в Украине не исключен сценарий увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом. По ее словам, на сегодняшний день в Украине наблюдается абсолютно стремительный рост заболеваемости Covid-19.