Киев на пороге оранжевой зоны, когда ждать перехода за красную черту – Рубан

Карантин в Киеве - когда коронавирус затолкает столицу в красную зону / УНИАН

С 5 октября в Украине заработали новые зоны карантина – Киев оказался пока что в желтой зоне. Однако темпы роста заболеваемости Covid-19 в Киеве предвещают скорое перемещение столицы сначала в оранжевую, а затем и в красную зону.

"…по прогнозам, на следующей неделе город Киев будет в оранжевой зоне", – спрогнозировал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала Obozrevatel TV.

А вот попадание Киева в красную зону зависит от объема коечного фонда. В городе на данный момент имеется в наличие 1300 коек плюс еще 500 коек от Академии медицинских наук.

"В целом на конец октября в Киеве должно быть сформировано 3 тысячи койкомест, на конец ноября – около 4 тысяч. Если это не будет сформировано, город Киев попадет в красную зону", – уточнил Рубан.

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