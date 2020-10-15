Киев останется в "оранжевой" зоне карантина

Столица попадет в "красную" зону лишь в случае ухудшения ситуации с заполненностью больничных коек.
В обновленном списке зон карантина Киев останется в "оранжевой" зоне. Соответствующее решение 15 октября должна принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.
"Киев сейчас в "оранжевой" и будет в "оранжевой" зоне. Все зависит от единственного критерия. Это койки в больницах", - сказал Рубан.
Столица попадет в "красную" зону карантина лишь в случае ухудшения ситуации с заполненностью больничных коек.
По его словам, ситуация по детским садикам и школам сейчас в Киеве полностью контролируемая.
"По городу Киеву переболело меньше, чем полпроцента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, и другие работники. Ситуация отрабатывается по алгоритму самоизоляции и проведения своевременных мер", - сказал Рубан.
Что запрещено в "оранжевой зоне"
- Работа туристических баз и хостелов (гостиницы будут работать);
- Развлекательных центров;
- Ресторанов в ночное время;
- Плановые госпитализации в больницы;
- Спортзалы и фитнес-центры (исключение – площадки, где можно соблюдать социальную дистанцию в 10 квадратных метров на человека);
- Учреждений культуры;
- Прием детей в детские лагеря;
- Проведение массовых мероприятий разрешено только при условии соблюдения социальной дистанции – 20 квадратных метров на 1 человека. Количество участников – не более 100 человек;
- Норма о запрете перевозки пассажиров при заполнении половины сидячих мест отменяется.
Коронавирус в Киеве - последние новости:
- По состоянию на 15 октября количество жертв коронавируса подобралось к суточному антирекорду – скончались 17 человек. Всего жертвами коронавируса стали 535 человек. С начала эпидемии заболели Covid-19 в Киеве 28 тысяч 957 человек (+445 за сутки).
- Киев с 12 октября находится в оранжевой карантинной зоне, а до этого был в желтой (есть еще зеленая и красная зоны). Кабмин 13 октября продлил карантин и изменил ряд его правила.