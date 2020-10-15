Киев останется в "оранжевой" зоне карантина

С начала эпидемии Covid-19 в Киеве заболели почти 29 тысяч человек / УНИАН

В обновленном списке зон карантина Киев останется в "оранжевой" зоне. Соответствующее решение 15 октября должна принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

"Киев сейчас в "оранжевой" и будет в "оранжевой" зоне. Все зависит от единственного критерия. Это койки в больницах", - сказал Рубан.

Столица попадет в "красную" зону карантина лишь в случае ухудшения ситуации с заполненностью больничных коек.

По его словам, ситуация по детским садикам и школам сейчас в Киеве полностью контролируемая.

"По городу Киеву переболело меньше, чем полпроцента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, и другие работники. Ситуация отрабатывается по алгоритму самоизоляции и проведения своевременных мер", - сказал Рубан.

Что запрещено в "оранжевой зоне"

Работа туристических баз и хостелов (гостиницы будут работать);

Развлекательных центров;

Ресторанов в ночное время;

Плановые госпитализации в больницы;

Спортзалы и фитнес-центры (исключение – площадки, где можно соблюдать социальную дистанцию в 10 квадратных метров на человека);

Учреждений культуры;

Прием детей в детские лагеря;

Проведение массовых мероприятий разрешено только при условии соблюдения социальной дистанции – 20 квадратных метров на 1 человека. Количество участников – не более 100 человек;

Норма о запрете перевозки пассажиров при заполнении половины сидячих мест отменяется.

Зоны карантина / moz.gov.ua

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