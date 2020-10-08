Киев попадет в новую карантинную зону: названа дата

Киев с понедельника попадет в оранжевую зону карантина, сказал Олег Рубан / УНИАН

Начальник Главного укравления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что Киев из желтой карантинной зоны попадет в оранжевую.

Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 8 октября, должна утвердить новое разделение на зоны карантина, оно начнет действовать с 12 числа, рассказал Рубан РБК-Украина.

По словам собеседника, Киев попадет в оранжевую зону карантина, в частности, из-за того, что больницы заполнены приблизительно на 70%.

"Сегодня комиссия будет рассматривать вопрос об изменении цвета по показателям. Город Киев попадает в оранжевую зону. Большая проблема сегодня с койкоместами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%", – поделился он.

Рубан добавил, что если дольше пяти суток в больницах заполненность коек будет держаться на уровне более 60%, в столице могут ввести жесткие карантинные меры.

"…Может быть и красная (карантинная зона – Ред.), но основная задача – не допустить этого... Ежедневно проводится увеличение койкофонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий", – заявил он.