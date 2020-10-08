Киев попадет в новую карантинную зону: названа дата

Карантин в Киеве может стать жестким, предупредили в Госпродпотребслужбе.
Начальник Главного укравления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что Киев из желтой карантинной зоны попадет в оранжевую.
Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 8 октября, должна утвердить новое разделение на зоны карантина, оно начнет действовать с 12 числа, рассказал Рубан РБК-Украина.
По словам собеседника, Киев попадет в оранжевую зону карантина, в частности, из-за того, что больницы заполнены приблизительно на 70%.
"Сегодня комиссия будет рассматривать вопрос об изменении цвета по показателям. Город Киев попадает в оранжевую зону. Большая проблема сегодня с койкоместами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%", – поделился он.
Рубан добавил, что если дольше пяти суток в больницах заполненность коек будет держаться на уровне более 60%, в столице могут ввести жесткие карантинные меры.
"…Может быть и красная (карантинная зона – Ред.), но основная задача – не допустить этого... Ежедневно проводится увеличение койкофонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий", – заявил он.
- Напомним, карантин в Украине ввели с 11 марта из-за разгула коронавируса Covid-19. Сначала карантин был общенациональным, а позже стал адаптивным – местным властям предоставили полномочия решать судьбу ограничительных мер.
- Кабинет министров принял решение продлить карантин до 1 ноября.
- Украину поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную карантинную зоны. В зеленой зоне действуют самые слабые ограничительные меры, а в красной – самые строгие.
- Киев сначала был в зеленой зоне карантина, потом попал в желтую, а позже оказался в оранжевой. Столица недолго пробыла в оранжевой зоне и вернулась в желтую.