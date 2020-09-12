Киев попал в "оранжевую" зону: как будут работать школы

Столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах / УНИАН

С понедельника, 14 сентября, в Киеве начнет действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Столицу ждет ужесточение карантина. И.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, как будут работать школы.

По его словам, на сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыты всего две из 428 школ. Столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах, передает пресс-служба КГГА.

"В то же время, мы должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемии. Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения", - отметил Мондриевский.

По его словам, 14 сентября столичные школы будут работать по тому же сценарию, как и на прошлой неделе. В случае каких-либо изменений - все родители получат сообщение от классных руководителей.

И. о. первого заместителя председателя КГГА добавил, что дезинфекторы и маски для учителей закуплены в достаточном количестве, все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг, за состоянием здоровья детей следят преподаватели и медсестры.

По состоянию на прошлую неделю из почти 350 тысяч работников образования и школьников коронавирусом заболели 276 человек.

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