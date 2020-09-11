Киев попал в "оранжевую" зону карантина: что это значит

Карантин в Киеве усилится с 14 сентября / УНИАН

Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.

Вхождение в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек - один человек на 10 "квадратов" площади здания.

Запрет на деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц.

Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

Проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациентов.

Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв. м помещения.

Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.

Перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Коронавирус в Киеве 11 сентября установил новый антирекорд

По состоянию на утро 11 сентября в Киеве нашли еще +404 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый антирекорд в столице.

Всего в Киеве подтверждены 16 523 случая заражения Covid-19.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 261 (+7 за сутки).

Коронавирус в Киеве - статистика / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, по состоянию на пятницу, 11 сентября, в Украине зафиксированы уже 148 756 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 10 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 144. Это новый антирекорд по числу новых зараженных Covid-19 за сутки.