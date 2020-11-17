Киев стал антилидером в Украине: за сутки нашли 1143 больных COVID-19

Это рекордное число зараженных коронавирусом в столице Украины за сутки.
По состоянию на утро вторника, 17 ноября, в столице поставили рекордные 1143диагноза COVID-19.
Общее число зараженных – 52 642 человека. Свежую статистику опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.
В течение суток +... человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни ... киевлян.
За сутки выздоровели +... человек. В общем, коронавирус преодолели ... жителей Киева.
Новость дополняется...
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +11 968 человек, в том числе 516 детей и 565 медработников. По состоянию на вторник, 17 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 557 657 человек.
- По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, Киев лидировал в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За сутки в столице поставили +879 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных – 51 499 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.
Автор: Анна Багрий