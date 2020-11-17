Киев стал антилидером в Украине: за сутки нашли 1143 больных COVID-19

Коронавирус больше всего бушует в столице / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 17 ноября, в столице поставили рекордные 1143диагноза COVID-19.

Общее число зараженных – 52 642 человека. Свежую статистику опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

В течение суток +... человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни ... киевлян.

За сутки выздоровели +... человек. В общем, коронавирус преодолели ... жителей Киева.

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