Киев стал лидером в Украине по числу новых заражений COVID-19 за сутки

В столице с каждым днем растет число новых зараженных коронавирусом/ УНИАН

Киев лидирует в Украине по числу новых случаев коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили + 747 новых диагнозов COVID-19.

Общее число зараженных – 45 667 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице главы Минздрава Максима Степанова в Facebook.

В течение суток +22 человека стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 894 киевлян.

За сутки выздоровели +337 человек. В общем, коронавирус преодолели 17 004 жителя Киева.

Коронавирус в Украине и Киеве - статистика 10 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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