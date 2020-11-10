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Киев стал лидером в Украине по числу новых заражений COVID-19 за сутки

10 ноября 2020, 08:39

За минувшие 24 часа в столице поставили +747 новых диагнозов.

Карантин
В столице с каждым днем растет число новых зараженных коронавирусом/ УНИАН

Киев лидирует в Украине по числу новых случаев коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили + 747 новых диагнозов COVID-19.

Общее число зараженных – 45 667 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице главы Минздрава Максима Степанова в Facebook.

В течение суток +22 человека стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 894 киевлян.

За сутки выздоровели +337 человек. В общем, коронавирус преодолели 17 004 жителя Киева.

Коронавирус в Украине и Киеве - статистика 10 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на понедельник, 9 ноября, Киев также был среди лидеров по числу заражений коронавирусом за сутки. За 24 часа были обнаружены +748 новых случаев инфицирования COVID-19 в столице Украины.
  • По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице были обнаружены +1002 новых случая заражения COVID-19. Это рекордное число диагнозов за сутки.
  • По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.

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