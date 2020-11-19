Киев третий день подряд бьет рекорды по числу новых больных COVID-19 за сутки

Коронавирус атакует Киев / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 19 ноября, Киев снова стал лидером в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. В столице третий день подряд установлен антирекорд - за минувшие 24 часа поставили +1 348 новых диагнозов COVID-19.

Общее число зараженных - 55 203 человека. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

В течение суток +... человека стали жертвами болезни, уточняется на сайте СНБО. С начала эпидемии коронавирус унес жизни ... киевлян.

За сутки выздоровели +... человек. В общем, коронавирус преодолели ... жителей Киева.

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