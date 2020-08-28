Киев установил антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки

COVID-19 с начала эпидемии унес жизни уже 187 киевлян.
Количество больных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки увеличилось на +251 человека. Кроме того, зафиксировано наибольшее количество летальных случаев с начала эпидемии - за последние 24 часа умерли девять человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграмм-канале.
В общем, коронавирус унес жизни 187 киевлян.
На сегодня в столице уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели за прошедшие сутки:
- 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет;
- 5 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 года до 16.
Заболели и 10 медиков.
В больницы столицы попали 47 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4070 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев.
Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на 27 августа
Всего заболели 12 тысяч 468 человек (+220);
Всего выздоровели 3 тысячи 979 человек (+68);
Всего скончались 178 человек (+4).
Напомним, коронавирус в Киеве 25 августа нашли у 95 человек, 24 числа – у 130, а 23-го – у 209. В столице 22 августа обнаружили рекордное количество больных коронавирусом – 307 человек.