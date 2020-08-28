Киев установил антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки

За сутки обнаружили еще 251 больного коронавирусом / УНИАН

Количество больных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки увеличилось на +251 человека. Кроме того, зафиксировано наибольшее количество летальных случаев с начала эпидемии - за последние 24 часа умерли девять человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграмм-канале.

В общем, коронавирус унес жизни 187 киевлян.

На сегодня в столице уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели за прошедшие сутки:

139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;

101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет;

5 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 года до 16.

Заболели и 10 медиков.

В больницы столицы попали 47 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4070 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев.

Коронавирус в Киеве 28 августа / t.me/vitaliy_klitschko

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на 27 августа

Всего заболели 12 тысяч 468 человек (+220);

Всего выздоровели 3 тысячи 979 человек (+68);

Всего скончались 178 человек (+4).

Напомним, коронавирус в Киеве 25 августа нашли у 95 человек, 24 числа – у 130, а 23-го – у 209. В столице 22 августа обнаружили рекордное количество больных коронавирусом – 307 человек.