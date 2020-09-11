Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд: более 400 случаев за сутки

Число жертв коронавируса в столице достигло 254 / УНИАН

По состоянию на утро 11 сентября в Киеве нашли еще +404 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый антирекорд в столице.

Всего в Киеве подтверждены 16 523 случая заражения Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 261 (+7 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 5 148 человек (+171 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 6 648 случаев Covid-19 (94 новых случая за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 4 430 человек (+41 за сутки), умерли 128 человека (+4 за сутки).

Коронавирус в Украине 11 сентября - статистика

По состоянию на пятницу, 11 сентября, в Украине зафиксированы уже 148 756 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 10 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 144. Это рекордное число выявленных инфицированных за сутки.

Жертвами Covid-19 стали 3 076 человек (+53 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 67 005 пациентов (+1 128 за сутки).

Напомним, украинские ученые разработают тест-систему, которая позволит определять с одного образца, чем болен человек - гриппом, парагриппом или Covid-19. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Министерство здравоохранения уже направило ученым заказ на эти тесты.