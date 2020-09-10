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Киев – в оранжевой зоне карантина: что намерены запретить

10 сентября 2020, 19:06

В столице ограничат массовые мероприятия и запретят работу хостелов и гостиниц.

Киев,карантин,маска
В Киеве усилили карантинные меры / УНИАН

В четверг, 10 сентября, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с продолжением эпидемии COVID-19 в Украине, провела внеочередное заседание по вопросам обновления разделения страны на эпидемиологические зоны. Киев оказался в оранжевой карантинной зоне, в результате чего в столице ограничат проведения массовых мероприятий и запретят деятельность гостиниц и хостелов.

Об этом написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Известно, что в оранжевой эпидемиологической зоне запрещены массовые публичные мероприятия, в которых принимают участие более 100 человек. Социальная дистанция должна составлять 20 квадратных метров на 1 человека.

Кроме того, не должны работать гостиницы, хостелы, фитнес-клубы, детские лагеря. Работа развлекательных центров должна быть ограничена.Читайте такжеКоронавирус в Киеве: закроют ли школы и садики на карантин

Решение вступает в силу с 00:00 понедельника, 14 сентября.

Зоны Украина карантин 10 сентября
Эпидемиологическая карта Украины на 10 сентября / Минздрав

Что не будет работать в Киеве

  • Гостиницы
  • Хостелы
  • Фитнес-клубы
  • Детские лагеря

По состоянию на четверг, 10 сентября, в Киеве зафиксировано 16 119 прецедентов заболевания COVID-19. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 298 жителей столицы.

Напомним, 26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября. Страна по-прежнему разделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную эпидемиологические зоны исходя из уровня распространения коронавирусной инфекции.

Кабмин принял решение усилить противоэпидемиологические меры. На территориях зеленой зоны запретили работу ночных клубов, заведений общепита в ночное время (кроме адресной доставки, - ред.) и проведение частных концертов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также предположил, что карантин на территории страны будет продлен и после 1 ноября.

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