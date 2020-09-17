Киевский врач назвал необычный симптом коронавируса

Лихорадка – нормальная реакция организма на заражение коронавирусом, отметил медик.
Врач-инфекционист, сотрудник Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский сообщил, что у некоторых больных коронавирусом Covid-19 более двух недель температура держится выше 37 градусов, а других жалоб нет.
Такое состояние во время коронавируса может быть связано с особенностями ответа иммунитета на вирус, поделился медик на своей странице в Facebook.
Дубровский подчеркнул, что нормальной реакцией организма на заражение коронавирусом является лихорадка.
"…Мы наблюдаем у некоторого числа пациентов затяжной период, когда температура выше 37… держится и неделю, и две. Хотя другие жалобы отсутствуют. Это, вероятнее всего, связано с особенностями иммунного ответа…", – отметил инфекционист.
- Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвал ряд симптомов коронавируса.
- В Центрах сообщали, что при коронавирусе, в частности, могут быть: лихорадка или озноб, кашель, одышка или затрудненное дыхание, головная боль, боль в горле, боли в мышцах или в теле, усталость, потеря способности чувствовать вкус или потеря обоняния, заложенность носа или насморк, тошнота или рвота, диарея.
Автор: Екатерина Присяжнюк