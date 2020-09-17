Киевский врач назвал необычный симптом коронавируса

У некоторых больных коронавирусом долго держится температура выше 37 градусов, поделился киевский врач / УНИАН

Врач-инфекционист, сотрудник Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский сообщил, что у некоторых больных коронавирусом Covid-19 более двух недель температура держится выше 37 градусов, а других жалоб нет.

Такое состояние во время коронавируса может быть связано с особенностями ответа иммунитета на вирус, поделился медик на своей странице в Facebook.

Дубровский подчеркнул, что нормальной реакцией организма на заражение коронавирусом является лихорадка.

"…Мы наблюдаем у некоторого числа пациентов затяжной период, когда температура выше 37… держится и неделю, и две. Хотя другие жалобы отсутствуют. Это, вероятнее всего, связано с особенностями иммунного ответа…", – отметил инфекционист.