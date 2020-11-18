"Кислород по 15 минут в сутки": под Киевом пациент умер, пожертвовав свой кислород сыну

Коронавирус в Украине - украинец умер, пожертвовав свой кислород сыну / УНИАН

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще 12 496 человек. С такой нагрузкой уже не справляются больницы.

В больнице №3 Белой Церкви под Киевом больной коронавирусом мужчина умер из-за нехватки кислородных концентраторов. Он пожертвовал свой лимит на аппарате в пользу сына, у которого также стоит диагноз COVID-19.

О трагедии сообщила в Facebook волонтер Дана Яровая. Она уточнила, что в больницах Киева области дышать кислородным концентратом пациентам дают всего по 15 минут в день. И неизвестно – продолжают ли давать сыну "отцовский паек" на кислород – после того, как пациент скончался.

Читайте также"5 дней одним шприцем колола": появились фото, как лечат COVID-19 в Харькове"…человеку с сатурацией, которому показана реанимация, отказывают в месте в реанимации, ибо некуда, и дают кислород, внимание! на 15 минут в сутки. Вдумайтесь! 15 минут в сутки!" – возмущается девушка.

Она подчеркнула, что 15 минут для больных коронавирусом – это ничтожно мало. По сути, человек задыхается сутки напролет.

При этом в Киевской ОГА заявили, что не располагают информацией о подобном случае, сообщила Страна.

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