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Китай начал вакцинацию от Covid-19

27 сентября 2020, 15:17

Препарат безопасен, но не факт, что эффективен, заявил член Нацкомиссии здравоохранения Китая.

коронавирус из Китая
Прививки от коронавируса сделали десяткам тысяч людей / Фото Reuters

С июля в Китае десятки тысяч людей получили прививки с экспериментальной вакциной от коронавируса.

Об этом сообщает New York Post.

Член Нацкомиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заявил, что КНР получила поддержку ВОЗ перед тем, как начать ее использование.

По его словам, некоторые люди, принадлежащие к профессиям "высокого риска", например медперсонал передовой линии, имеют право получать вакцину с 22 июля.

Чжэн Чжунвэй заверил, что при проведении клинических испытаний не были зафиксированы серьезные побочные эффекты в результате применения вакцины.

"Мы очень ясно дали понять, что вакцина Covid-19, которую мы используем в чрезвычайных ситуациях, безопасна. Ее безопасность можно гарантировать, но эффективность еще предстоит определить", - отметил Чжунвэй.

В свою очередь, в ВОЗ заявили, что Китай выдал "внутреннее разрешение на экстренное использование" вакцины, которое выдается на усмотрение стран и не подпадает под утверждение организации.

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Вакцина от коронавируса - что было ранее:

  • В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата.
  • В США провели успешное испытание вакцины от Covid-19 компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics. Организмы добровольцев выработали антитела против вируса, а побочные эффекты существенно не проявлялись.
  • Президент Дональд Трамп заявил, что готов первым в США сделать прививку от коронавируса. Правда, есть условие – вакцина должна быть безопасной.
  • В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.

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