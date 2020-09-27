Китай начал вакцинацию от Covid-19

Прививки от коронавируса сделали десяткам тысяч людей / Фото Reuters

С июля в Китае десятки тысяч людей получили прививки с экспериментальной вакциной от коронавируса.

Об этом сообщает New York Post.

Член Нацкомиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заявил, что КНР получила поддержку ВОЗ перед тем, как начать ее использование.

По его словам, некоторые люди, принадлежащие к профессиям "высокого риска", например медперсонал передовой линии, имеют право получать вакцину с 22 июля.

Чжэн Чжунвэй заверил, что при проведении клинических испытаний не были зафиксированы серьезные побочные эффекты в результате применения вакцины.

"Мы очень ясно дали понять, что вакцина Covid-19, которую мы используем в чрезвычайных ситуациях, безопасна. Ее безопасность можно гарантировать, но эффективность еще предстоит определить", - отметил Чжунвэй.

В свою очередь, в ВОЗ заявили, что Китай выдал "внутреннее разрешение на экстренное использование" вакцины, которое выдается на усмотрение стран и не подпадает под утверждение организации.

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