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Китайская вакцина от COVID-19: эксперты заявили об опасности

1 сентября 2020, 05:22

Ученые бьют тревогу - появление препарата может использоваться исключительно для политического влияния.

коронавирус,вакцина
Не исключено, что участие в вакцинации в Китае может быть принудительным / Reuters

Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований.

Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в в эффективности препарата, пишет The Telegraph.

Третья фаза испытаний китайской вакцины от COVID-19 - это наивысший показатель среди других стран. Специалисты опасаются, что качество вакцины может быть недостаточно высоким, а ее появление может использоваться исключительно для политического влияния.

В частности, эксперт по безопасности здравоохранения и профессор Городского университета Гонконга Николас Томас заявил, что нет никакой гарантии, что вакцина получит результат, поскольку она не проверена окончательно.

"Люди могут ошибочно предположить, что им сделали прививки, хотя это не так. Получив прививки, они могут вести себя более рискованно и невольно подвергать риску других людей", – считает он.

Смысл третьей фазы испытаний в снижении краткосрочного и долгосрочного риска для человека. Как пишет издание, со стороны китайского правительства обнародованы лишь немногие детали того, какие вакцины вводятся людям и сколько их уже было вакцинировано, что вызывает опасения, что участие в вакцинации может быть принудительным, а не добровольным.

"Пекин рассматривает науку и технологии как инструменты национального величия", – добавил ученый и доктор наук Корнельского университета Янян Чен.

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Как сообщал Главред, 11 августа президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от COVID-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.

Позже западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от COVID может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.

31 августа стало известно, что отгружать крупные партии российской вакцины от китайского коронавируса Covid-19 начнут в сентябре 2020 года. Вакцинация против гриппа и коронавирусной инфекции может начаться в ноябре-декабре.

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