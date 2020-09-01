Китайские ученые предложили новый способ лечения COVID-19

Коронавирус предложили лечить при помощи экзосом / pixabay.com

Ученые из китайского города Ухань, с которого началась пандемия COVID-19, предложили новый способ лечения тяжелой формы коронавирусной пневмонии с помощью ингаляций продуктами жизнедеятельности стволовых клеток.

Исследованием занимаются ученые Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения и больницы Цзиньинтань, пишут Известия.

Ученые планируют запустить пилотное клиническое исследование ингаляций экзосомами — это похожие на пузырьки маленькие частицы, которые выделяют все типы клеток в окружающие жидкости. Они нужны для межклеточного переноса различных белков или микроРНК. Такие экзосомы выделяются и мезенхимальными стволовыми клетками, которые предлагается использовать при лечении тяжелой формы коронавирусной пневмонии.

Ученые подчеркнули, что внутривенное введение живых стволовых клеток, которое сейчас изучают исследователи, может нести риски мутаций и развития онкологических заболеваний у пациентов. Однако этого не наблюдается при лечении распыленными в аэрозоле клетками.

Эксперты подчеркивают, что в целом имеющиеся данные об использовании экзосом у пациентов с COVID-19 выглядят интересными, и такой подход может быть перспективным. Однако пока без ответа остаются вопросы, связанные с дозой таких препаратов, путем и частотой введения, группами реципиентов, взаимодействием с другими методами лечения и так далее. Поэтому исследования в данном направлении необходимо продолжать.

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