Подлая ловушка коронавируса: вирусолог назвала "лазейку" в иммунитете

Иммунитет не защищает от коронавируса, заявила вирусолог / pixabay.com

Коронавирус сегодня заставляет ученых всего мира ломать головы над тем, чтобы найти его слабое место и найти противоядие. Но пока зараза, которая начала свое кровавое шествие по миру пять месяцев назад, не изучена настолько, чтобы кто-то мог точно сказать, когда пандемия коронавируса за Земле закончится.

Пока одни обнадёживают человечество тем, что коронавирус 2020, который убил более 244 тысячи человек, летом отступит и жить станет легче, другие призывают не ждать появления вакцины и готовиться к жизни рядом с коронавирусом всегда.

Кроме того, иммунитет тоже не поможет, и от повторного заражения китайским коронавирусом мы не застрахованы, заявила заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного, кандидат биологических наук Светлана Загородняя.

"Вспышка может пойти повторно, потому что вирус относится к сезонным. Но уже на то время у нас будет получше алгоритм работы и диагностика больных. Я думаю, вторая волна будет проходить не так критично, как сейчас", - рассказала вирусолог в интервью изданию "Сегодня".

По словам эксперта, иммунитет начинает формироваться лишь на 10 день.

"Как правило, к коронавирусам стойкий иммунитет не формируется раз и на всю жизнь. Согласно исследованиям, иммунитет начинает формироваться на 10 день. Но есть нюанс – насколько антитела способны к нейтрализации вируса: антитела могут вырабатываться, но они могут не защищать организм", - уточнила Загородняя.

Вирусолог добавила, что в Китае, к примеру, проанализировали 175 пациентов и у 30% антитела не нейтрализовали вирус.

"Есть неоднозначные данные по SARS-Cov-2 и их мало. Если сравнивать с близкими к нему SARS и MERS, то к SARS антитела существуют непродолжительное время. К MERS антитела более длительные и их обнаруживали через больший промежуток времени. Прошло мало времени, чтобы понять, как будет формироваться иммунитет именно к SARS-Cov-2", - особо отметила Загородняя.

Читайте такжеКоронавирус можно узнать по рукам: новые симптомы Ковида выявили ученыеНапомним, ранее сообщалось, в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.

Также в ВОЗ подчеркнули, что исследования показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к этому вирусу. Однако у некоторых лиц уровень этих нейтрализующих антител очень низкий. И пока ни одно исследование не доказало, дает ли людям наличие антител в крови иммунитет к повторному заражению коронавирусом.