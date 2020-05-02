Когда мир утихомирит пандемию: вирусолог дал реалистичный прогноз

Вирусолог рассказал, когда пандемия коронавируса утихнет / pixabay.com

Китайский коронавирус, который из города Ухань стремительно раздулся по всему миру и за несколько месяцев перерос в устрашающую пандемию, стал настолько непредсказуемым, что прогнозы ученых разбиваются в пух и прах.

Никто сегодня точно не может сказать, когда пандемия коронавируса пойдет на спад, а о том, когда коронавирус 2020 окончательно даст покой человечеству, вообще говорить рано.

Дело в том, что в разных странах Ковид-19 ведет себя по-разному, но в общем темпы заражения шокируют – по состоянию на 2 мая "корону" подцепили 3 417 000 человек.

Прогнозам ученых о сроках окончания пандемии коронавируса не стоит верить, так как они не вполне реалистичны, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, комментируя новые данные ученых из Сингапура.

"Их реалистичность крайне низка", — сообщил Альтштейн "Федеральному агентству новостей".

Он пояснил, что математикам нельзя запретить заниматься анализом данных, но относиться серьезно к таким прогнозам не стоит.

При этом Альтштейн подчеркнул, что пандемия определяется огромным количеством факторов. А так как пока ни у одной страны в мире нет нулевой заболеваемости, значит говорить об окончании карантинных мер рано.

Отметим, исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз и предположили, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России прекратится 8 августа 2020 года, а 99% случаев инфицирования в стране будет выявлено к 3 июня.

Читайте такжеКоронавирус можно узнать по рукам: новые симптомы Ковида выявили ученыеНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.