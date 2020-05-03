Коронавирус приходит с инсультом: беспрецедентное открытие ученых

Ученые выявили новые симптомы коронавируса / Reuters

Коронавирус сегодня загнал в тупик ученых и врачей всего мира. С одной стороны, о коварном вирусе, который пять месяцев путешествует по планете, уже известно многое, а с другой – одни знания противоречат другим, и в итоге Ковид остается для всех неразгаданной загадкой.

Если сразу после "рождения" нового коронавируса говорили исключительно о том, что он атакует легкие, то сейчас стало известно о том, что китайский коронавирус выбирает жертву по крови, существующим болезням, возрасту и даже полу.

Эпопея под названием – изучение коронавируса – продолжается, и пока эта кровожадная зараза оставит человечество в покое, мир узнает о ней еще много интересного и даже страшного.

Как оказалось, коронавирус 2020 атакует не только легкие. В последнее время врачи начали замечать тромбы и инсульты, которые поражают даже здоровых молодых людей без известных факторов риска, а иногда - и без других симптомов вируса.

В отчете от 28 апреля из New England Journal of Medicine подробно описаны случаи пяти человек в возрасте от 33 до 49 лет в Нью-Йорке, которые перенесли инсульт и впоследствии получили положительный результат на Covid-19.

У всех из них были инсульты до появления других тяжелых симптомов вируса. Медики особо отметили, что от 33 до 49 лет обычно приходится очень мало инсультов, и винят в их появлении коронавирус. При этом общее количество инсультов с момента объявления пандемии среди людей до 50 лет увеличилось в семь раз, пишет Vox.

У многих пациентов появляются тромбы в легких, уменьшая количество кислорода. Почти каждый пациент, у которого были гематологические проблемы за последние полтора месяца, имел Ковид.

"Я - гематолог, и это беспрецедентно. Это не похоже на болезнь, которую мы видели раньше", - говорит Джеффри Лоуренс из Медицинского колледжа Weill Cornell с более чем 30-летней практикой.

Таким образом ученые добавляют образование тромбов и инсульты к списку потенциальных симптомов, которые могут появляться у некоторых людей с коронавирусом на ранних стадиях.

Читайте такжеКоронавирус "кусает" мужчин больнее: почему "тяжелый" Ковид переборчивыйНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.



