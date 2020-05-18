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В Германии нашли новый препарат, эффективный в борьбе с коронавирусом

18 мая 2020, 09:05

Группе немецких ученых и медиков удалось сделать новое открытие в борьбе с китайским коронавирусом.

коронавирус лаборатория
Новое открытие в борьбе с китайским коронавирусом/ GettyImages

Группа, которая состояла из биохимиков и вирусологов Франкфуртского университета имени Иоганна-Вольфганга Гете (плюс медики из больницы при вузе) заявили ‒ хорошо известное и популярное лекарство "рибавирин"может замедлять и, в отдельных случаях, даже останавливать размножение китайского коронавируса Covid-19.

Соответствующая статья по результатам исследовательского проекта была опубликована в специализированном издании Nature. Обычно "рибавирин"применяется как терапия при лечении гепатита и остальных подобных вирусных инфекций.

В статье также говорится ‒ группа исследователей с февраля 2020 года культивируют клетки коронавируса. Все для того, чтобы понять особенности его поведения в условиях заражении человеческого тела. Кроме того, одной из задач, поставленных ученым, было определение ‒ какие из популярных ныне лекарств могут подавлять развитие вируса.

Напомним, ранее немецкие ученые во время длительных исследований обнаружили частицы китайского коронавируса в почках, сердце, печени и головном мозге.

китайский коронавирус Covid-19 новости Германии ученые медики
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