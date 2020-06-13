Опасный лосось: в Китае паника из-за крупной вспышки коронавируса на рынке

В Пекине закрыли рынок Синьфади из-за вспышки коронавируса / Reuters

После выявления в Пекине больше 40 случаев коронавируса (из них 4 с симптомами) китайцы запаниковали. Распространился он с крупнейшего оптового рынка "Синьфади". Судя по маршрутам зараженных, они успели "разлететься" по городу.

Об этом пишет издание Пекинские новости, передает Московский комсомолец.

По информации, коронавирус нашли на разделочной доске для лосося.

Китайские эксперты прокомментировали возможность подхватить коронавирус от тушки лосося. Версий у них две.

Первая - установлено, что коронавирус устойчив к холоду, в замороженных продуктах, по некоторым данным, он может сохраняться до двух недель. Если, скажем, носитель коронавируса трогал рыбу перед заморозкой или чихнул на ее, то SARS-CoV-2 мог сохраниться на поверхности тушки и после разморозки.

Вторая версия - если фекалии зараженного коронавирусом попадают в воду, которая используется при заморозке или в которой находится лосось перед убоем, вирус также может остаться на коже лосося или внутри рыбы.

Власти сделали вывод о том, что коронавирус распространился именно с рынка "Синьфади", сравнив маршруты людей, обратившихся в больницы с кашлем и температурой.

В столице Китая приняли решение протестировать на коронавирус абсолютно всех, кто был в последний период на рынке "Синьфади". На карантин посажены уже полторы сотни человек. Пока анализы взяты у 1940 работников рынка. Там же планируется исследовать еще почти 2000 проб с разных поверхностей.

Пробы замороженных продуктов возьмут и на других складах и предприятиях в Пекине. Лосось из продажи пока изъят, а сам рынок, где обнаружили коронавирус, закрыли.

В Пекине начали проверять всех, кто посещал оптовый рынок "Синьфади" / Reuters

В районе Фэнтай, где расположен рынок, объявлено "военное положение" - закрыты школы, детсады, перекрыты дороги и остановлена работа автостанции. Вводятся дежурства дружинников. Но меры распространяются уже на всю китайскую столицу: например, закрылись Национальный Большой театр и знаменитый ламаистский храм Юнхэгун.

Добавим, что коронавирус начал свое путешествие по миру с китайского города Ухань. Но в последние несколько месяцев статистика в Китае замерла - с начала пандемии в стране зафиксировали 4638 смертей от COVID-19, число случаев заражения составляет 84 228. В то же время в Пекине был обнаружен всего 601 заболевший, из которых 9 скончались.

Читайте такжеКоронавирус мутировал и стал более заразным – ученые СШАНапомним, ранее сообщалось, в Пекине супермаркеты прекратили продажу лосося после обнаружения коронавирусной инфекции в отделе морепродуктов оптового рынка "Синьфади".

По информации, лосось сняли с прилавков ведущих местных торговых сетей, а также иностранных универмагов. Во всех магазинах в ночь на 13 июня провели дезинфекцию.