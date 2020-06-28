Коронавирус вернулся домой: в Китае изолировали 500 тысяч человек

Коронавирус вернулся в Китай / Reuters

Коронавирус 2020 разлетелся по миру из вспышки в китайском городе Ухань. Всего за несколько месяцев власти Китая смогли взять коронавирус под контроль и победоносно заявляли о том, что благодаря жестким методам им удалось остановить распространение эпидемии. Но коронавирус вернулся в Китай. Сейчас власти КНР ввели режим строгой изоляции в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек, в связи с новыми случаями коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс.

По информации, уезд, расположенный в 150 км от Пекина, был взят под усиленный контроль после выявления здесь 12 случаев коронавируса, 11 из которых оказались связаны с пекинским оптовым рынком "Синьфади", ставшим новым эпицентром распространения инфекции в регионе.

До этого в уезде Аньсинь уже вводились ограничения на поездки, однако теперь только одному члену семьи раз в день разрешено выходить из дома, чтобы приобрести продовольствие и медикаменты. Граждане также могут покидать жилища для получения медицинской помощи.

Добавим, что за сутки в Китае выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом, из них 17 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83,5 тыс. активных случаев заражения, из них 1 902 ввезены из-за рубежа.

Читайте такжеПереболеть легким коронавирусом: ученые назвали последствия COVID-19Напомним, ранее сообщалось, в Пекине супермаркеты прекратили продажу лосося после обнаружения коронавирусной инфекции в отделе морепродуктов оптового рынка "Синьфади".

По информации, лосось сняли с прилавков ведущих местных торговых сетей, а также иностранных универмагов. Во всех магазинах в ночь на 13 июня провели дезинфекцию.