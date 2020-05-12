В ВОЗ увидели прогресс в лечении COVID-19

В ВОЗ увидели прогресс в лечении коронавируса / GettyImages

Китайский коронавирус убил в мире 288 000 человек по состоянию на 12 мая. За пять месяцев коронавирус разлетелся из города Ухань по всему миру – официально выявили 4 280 000 случаев заражения в 186 странах.

Человечество находится на глобальном карантине, который постепенно начали смягчать. При этом все с нетерпением ждут, когда ученые найдут эффективное лекарство от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что некоторые виды лечения позволяют уменьшить степень тяжести или длительность заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Reuters.

Как отметили в ВОЗ во вторник, 12 мая, на данный момент исследуется влияние 4-5 методов лечения, позволяющих облегчить протекание болезни.

"У нас есть некоторые методы лечения, которые, по-видимому, находятся на очень ранних стадиях исследования, которые уменьшают тяжесть или длительность заболевания, но у нас нет ничего, что могло бы убить или остановить вирус. У нас есть потенциально положительные данные, но нам нужно видеть больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, что это лечение эффективно", - сообщили в ВОЗ.

Читайте такжеАтакует вирус и может его убить: в Израиле нашли лекарство от коронавирусаНапомним, ранее в Соединенных Штатах Америки официально начали лечить коронавирус препаратом от Эболы – в стране одобрили использование первого лекарственного средства, которое помогает пациентам с Covid-19 быстрее выздоравливать.

По информации, "Ремдесивир" ранее использовали для лечения пациентов с лихорадкой Эбола. Ученые обратили внимание, что этот медпрепарат сокращает время выздоровления от коронавируса на 31%, или в среднем на 4 дня для госпитализированных пациентов.