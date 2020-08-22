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Китайский ученый рассказал о "волшебных" таблетках от коронавируса

22 августа 2020, 08:41

Если лечить всех пациентов по единому протоколу, то слишком велик риск возникновения побочных эффектов.

коронавирус
Китайский ученый рассказал, как нужно лечить COVID-19 / Reuters

Коронавирус в мире заразил 23 миллиона человек. Жертвами опасной болезни COVID-19 стали уже 800 тысяч человек. Профессор Цао Бинь, занимающий должность заместителя главы Национального исследовательского центра респираторных заболеваний Китая, заявил, что в обозримом будущем в мире не появятся универсальные препараты против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС.

Человечеству, по словам профессора, нужно не ждать появления "волшебных таблеток" от COVID-19, а использовать современные методы лечения, адаптируя их к каждому конкретному случаю болезни.

"Есть много публикаций об успешном лечении COVID-19 с применением одного или нескольких препаратов, но на самом деле не существует никаких волшебных таблеток от коронавируса. Страх беспомощности, который охватывает нас во время пандемии, не должен затмевать здравый смысл — при выборе препаратов для лечения инфицированных нужно отталкиваться исключительно от клинических исследований, а не от каких-то предположений", — сказал Цао Бинь.

Эксперт подчеркнул, что для эффективного противодействия коронавирусной инфекции необходимо выработать стратегии лечения, основанные на передовых достижениях медицины, и эти стратегии должны быть адаптированы "почти для каждого случая болезни".

"Если лечить всех пациентов по единому протоколу, то слишком велик риск возникновения побочных эффектов — в частности, болезней сердца и сосудов, почек и других внутренних органов", — резюмировал Бинь.

Читайте такжеГлава ВОЗ рассказал, когда закончится пандемия коронавирусаНапомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования COVID-19.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, пишет DW.

По его словам, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса, и теперь они значительно лучше подготовлены, чем в начале пандемии COVID-19.

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