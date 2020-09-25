Кличко оценил возможность закрытия школ и садиков в Киеве с 1 октября

Работа садиков и школ организована по определенным правилам, заверил Виталий Кличко.
Информация о том, что с 1 октября в Киеве могут быть закрыты садики и школы, не соответствует действительности. Согласно принятому алгоритму, образовательные учреждения закрываются только в случаях обнаружения больных коронавирусом.
Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
По его словам, киевлянам не следует верить слухам – садики и школы, или же отдельные учебные классы, а также группы, могут закрыться только в случае обнаружения пациентов с Covid-19.
"Ходят слухи, якобы с 1 октября город собирается закрыть учебные заведения на карантин. Это неправда! Подчеркну: школы и садики и далее работают по определенному регламенту. На карантин закрывают только те заведения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных", - подчеркнул Кличко.
Читайте такжеКоронавирус в Украине 25 сентября: за сутки - более 3,5 тыс. новых зараженных
- Ранее врач-инфекционист Андрей Александрин заявил, что уже через несколько недель все детские сады и школы в Украине могут закрыть на карантин. Причиной такого решения он назвал неспособность учебных заведений обеспечить инфекционную безопасность.
- 21 сентября из-за коронавирусной эпидемии в Киеве были закрыты 5 столичных школ. Также закрыли один садик, еще 15 групп отправили на карантин.
- Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил введения жестких противоэпидемиологических мер на территории страны. Ситуация зависит от динамики заболеваемости и соблюдения карантина украинцами.