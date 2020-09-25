Кличко оценил возможность закрытия школ и садиков в Киеве с 1 октября

В Киеве не будут закрывать все детские сады и школы - Кличко/ УНИАН

Информация о том, что с 1 октября в Киеве могут быть закрыты садики и школы, не соответствует действительности. Согласно принятому алгоритму, образовательные учреждения закрываются только в случаях обнаружения больных коронавирусом.

Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По его словам, киевлянам не следует верить слухам – садики и школы, или же отдельные учебные классы, а также группы, могут закрыться только в случае обнаружения пациентов с Covid-19.

"Ходят слухи, якобы с 1 октября город собирается закрыть учебные заведения на карантин. Это неправда! Подчеркну: школы и садики и далее работают по определенному регламенту. На карантин закрывают только те заведения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных", - подчеркнул Кличко.

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