Кличко рассказал, когда в Киеве введут новый локдаун

Мэр уточнил, что введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города.
Коронавирус в Киеве, как и по всей стране, в последнее время ускорился. Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что локдаун в городе из-за ситуации с коронавирусом будет крайней мерой.
"Ситуация, действительно, сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы... Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину", - отметил Кличко в ходе онлайн-брифинга.
Мэр Киева отметил, что исходя из того, как будет развиваться ситуация, власть будет вынуждена выполнять решение Кабинета министров, если тот примет решение о суровых мерах.
"Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти... Мы должны удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса", - подчеркнул Кличко.
Мэр уточнил, что введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города. Так, по оценкам экономистов КГГА, бюджет столицы до конца года недополучит около пяти миллиардов гривен.
Отметим, за минувшие 24 часа обнаружены +507 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. По состоянию на понедельник, 2 ноября, в столице зафиксировали уже 38 745 пациентов с диагнозом коронавирус.
В течение суток +9 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 787 киевлян.
За сутки выздоровели +12 человек. В общем, коронавирус преодолели 12 924 жителя Киева.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 2 ноября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. В регионах, которые попали в красную зону, введут ряд ограничений. Киев остался в оранжевой зоне карантина. Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.
- В Минздраве сообщили, что в Киеве и еще семи областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заполнены 66,9% таких кроватей.
- Главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что если в Киеве будет продолжать расти число зараженных коронавирусом, и столица Украины окажется в "красной" зоне карантина, то в городе могут прекратить работу метро и другой общественный транспорт.