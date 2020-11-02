Кличко рассказал, когда в Киеве введут новый локдаун

Кличко назвал условие нового локдауна в Киеве / УНИАН

Коронавирус в Киеве, как и по всей стране, в последнее время ускорился. Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что локдаун в городе из-за ситуации с коронавирусом будет крайней мерой.

"Ситуация, действительно, сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы... Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину", - отметил Кличко в ходе онлайн-брифинга.

Мэр Киева отметил, что исходя из того, как будет развиваться ситуация, власть будет вынуждена выполнять решение Кабинета министров, если тот примет решение о суровых мерах.

"Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти... Мы должны удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса", - подчеркнул Кличко.

Мэр уточнил, что введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города. Так, по оценкам экономистов КГГА, бюджет столицы до конца года недополучит около пяти миллиардов гривен.

Отметим, за минувшие 24 часа обнаружены +507 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. По состоянию на понедельник, 2 ноября, в столице зафиксировали уже 38 745 пациентов с диагнозом коронавирус.

В течение суток +9 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 787 киевлян.

За сутки выздоровели +12 человек. В общем, коронавирус преодолели 12 924 жителя Киева.

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