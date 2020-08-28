Кличко требует, чтоб приложение Дій вдома устанавливало больше людей

Дій вдома скачать должны новые категории граждан - Кличко / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Дій вдома на телефон должны установить не только те, кто добровольно проходит самоизоляцию – но и те, кто контактировал с больными коронавирусом.

"Приложение Дій вдома должны устанавливать граждане, пересекающие государственную границу с Украиной. Но, насколько нам известно, это приложение устанавливают в течение 24 часов с момента пересечения границы. И за это время человек может иметь много контактов", – пояснил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Читайте такжеОтмена самоизоляции: по каким правилам будут въезжать в Украину жители "Л/ДНР"В связи с этим столичная власть предложила Кабмину принять постановление, которое закрепит обязанность скачать и установить Дій вдома тем людям, которые контактировали с заболевшими.

"Мы ожидаем от правительства оперативного принятия такого решения. Это поможет предотвратить неконтролируемое распространению вируса и избежать сурового карантина", – заявил Кличко.

Напомним, приложение Дій вдома создано для мониторинга режима самоизоляции – для людей, которые прибыли из-за границы и им подтвердили или только подозревают у них наличие COVID-19. При этом многие граждане жалуются на проблемы с использованием этого приложения. В Google Play у приложения Дій вдома только 1,4 балла из пяти возможных и очень плохие отзывы.

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