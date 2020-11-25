Когда антибиотики при коронавирусе разрешают принимать: врач назвала симптомы

Для борьбы с обычной пневмонией всегда нужны антибиотики, а коронавирусная пневмония – атипичная, отметила медик.
Кандидат медицинских наук и пульмонолог Ирина Суворкина сообщила, что антибиотики при коронавирусной пневмонии – воспаление легких во время течения коронавируса COVID-19 – необходимо назначать, если к вирусной инфекции добавилась бактериальная.
Добавление бактериальной инфекции можно заподозрить, в частности, если у больного во время кашля выделяется мокрота с гноем или появилась вторая волна лихорадки, рассказала врач hromadske.ua.
Собеседница отметила, что обычную пневмонию лечат антибиотиками, поскольку ее провоцируют бактерии, а пневмония при COVID-19 является атипичной, поскольку появляется из-за вируса.
"Ее (присоединение бактериальной инфекции к вирусной – Ред.) можно заподозрить, когда у больного появляется вторая волна лихорадки, выделяется гнойная мокрота во время кашля, меняются показатели крови и по другим признакам, которые должен знать врач", – поделилась пульмонолог.
- Ранее врач-инфекционист, сотрудник Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский предупреждал, что при COVID-19 в первые пять-шесть суток нельзя принимать антибиотики.
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