Когда антибиотики при коронавирусе разрешают принимать: врач назвала симптомы

Врач объяснила, в каком случае при COVID-19 не противопоказаны антибиотики / Reuters

Кандидат медицинских наук и пульмонолог Ирина Суворкина сообщила, что антибиотики при коронавирусной пневмонии – воспаление легких во время течения коронавируса COVID-19 – необходимо назначать, если к вирусной инфекции добавилась бактериальная.

Добавление бактериальной инфекции можно заподозрить, в частности, если у больного во время кашля выделяется мокрота с гноем или появилась вторая волна лихорадки, рассказала врач hromadske.ua.

Собеседница отметила, что обычную пневмонию лечат антибиотиками, поскольку ее провоцируют бактерии, а пневмония при COVID-19 является атипичной, поскольку появляется из-за вируса.

"Ее (присоединение бактериальной инфекции к вирусной – Ред.) можно заподозрить, когда у больного появляется вторая волна лихорадки, выделяется гнойная мокрота во время кашля, меняются показатели крови и по другим признакам, которые должен знать врач", – поделилась пульмонолог.