Когда будет готова украинская вакцина от Covid-19: в Минздраве уточнили сроки

Исследование вакцины - достаточно длительный процесс и состоит из трех фаз.
На данный момент в Украине не зарегистрированы исследования с применением вакцины против коронавируса, поэтому появления препарата не стоит ждать в ближайшие два года.
Об этом сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров, передает Громадське радіо.
По его словам, для появления вакцины необходимо соблюдать правила проведения клинических исследований, которые состоят из трех фаз.
"Насколько мне известно, в Украине пока не зарегистрировано никаких клинических исследований с применением вакцины против коронавируса. Исследование включает в себя три фазы, этот период длительный. По меньшей мере, полтора-два года. Не думаю, что мы можем говорить о перспективе появления украинской вакцины в ближайшие два года", – сказал Дубров.
Врач добавил, что в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса, но они нарушают европейские и мировые требования регистрации лекарственных средств.
"То есть, исследование не включали третью, основную фазу клинического исследования, на которой до 50% препаратов потенциальных не доходят до регистрации", – подчеркнул анестезиолог.
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