Когда будет готова украинская вакцина от Covid-19: в Минздраве уточнили сроки

В Украине вакцина может появиться не ранее, чем через 1,5 – 2 года / Reuters

На данный момент в Украине не зарегистрированы исследования с применением вакцины против коронавируса, поэтому появления препарата не стоит ждать в ближайшие два года.

Об этом сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров, передает Громадське радіо.

По его словам, для появления вакцины необходимо соблюдать правила проведения клинических исследований, которые состоят из трех фаз.

"Насколько мне известно, в Украине пока не зарегистрировано никаких клинических исследований с применением вакцины против коронавируса. Исследование включает в себя три фазы, этот период длительный. По меньшей мере, полтора-два года. Не думаю, что мы можем говорить о перспективе появления украинской вакцины в ближайшие два года", – сказал Дубров.

Врач добавил, что в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса, но они нарушают европейские и мировые требования регистрации лекарственных средств.

"То есть, исследование не включали третью, основную фазу клинического исследования, на которой до 50% препаратов потенциальных не доходят до регистрации", – подчеркнул анестезиолог.

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