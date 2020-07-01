Границы ЕС для украинцев могут не открыть до конца года – эксперт

ЕС может не открыть границы для украинцев до конца года / segodnya.ua

Европейский Союз пересмотрел перечень стран, с которыми с 1 июля откроет границы. Для Украины складывается довольно неприглядная ситуация, так как для ее граждан въезд в ЕС пока остается закрытым. Если в Украине улучшится официальная статистика, и Евросоюз начнет ей доверять, то есть вероятность, что при первом или втором просмотре списка стран, мы можем оказаться в "зеленой зоне". Просмотр будет проводиться регулярно, и ближайшие даты, как по мне - это 15 июля и 1 августа.

Об этом рассказал в комментарии Главреду политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

По его словам, для нас сейчас существует одна-единственная определенность: С 1 июля для нас ЕС свои границы не откроет.

Он подчеркнул, что украинская власть упустила время.

"Covid-19 пришел к нам значительно позже, чем в остальные страны. Украина имела определенный временной лаг, за который могла обеспечить противодействие распространению коронавируса и заранее ввести определенные меры предосторожности, в том числе и карантинного характера. Но у нас целый месяц встречали один самолетик из Уханя, потом разговаривали с собачками, а министр, которая должна была заниматься этими вопросами зачем-то ушла на самоизоляцию ... К тому же, за тот месяц у нас успели вывезти из страны и продать весь стратегический запас масок и защитных костюмов вместо того, чтобы подготовить их в достаточном количестве. Следовательно, время было упущено", - пояснил Чорновил.

Эксперт обратил внимание на то, что когда же в Украине появились первые больные, власть реагировала несколько истерически, а потому не всегда делалось то, что действительно было нужно, в частности, проявлялось всего 10-20% контактных лиц.

"А местные власти порой запрещали проводить более широкое тестирование, чтобы просто не испортить статистику. По сути, мы действовали по принципу брежневского СССР: чтобы сохранялась "красивая картинка" и хорошая статистика, чтобы народ не паниковал и не бунтовал", - считает Чорновил.

Читайте такжеКоронавирус в Украине опять ускорился: за сутки заразились сотни человекОн подчеркнул, что в результате за тот месяц, когда мы пытались "не создавать паники", мы оказались в последней десятке стран мира по количеству проведенных тестовых исследований на коронавирус.

"Это привело к тому, что в Украине начала набирать обороты эпидемия, а карантин, который украинцы уже не смогли выдерживать, де-факто пришлось снять, что в конечном итоге привело к вспышке заболеваемости, который мы имеем сегодня. В принципе, по этим причинам ЕС не готов открывать границы для всех украинцев сейчас. Также на отношение Евросоюза влияет и то, что мы сами признаем (об этом говорили и медики, и чиновники), что наша официальная статистика не отражает реального положения дел. Плюс у нас достаточно прогрессивный рост в последние дни: ежедневно количество тех, кто заболели, в 3-6 раз больше, чем количество тех, кто выздоровели", - добавил эксперт.

Чорновил убежден, что при таких обстоятельствах нарастает угроза новой вспышки заболеваемости в Украине. А это не дает оснований Еврокомиссии вывести Украину в "зеленую зону".

"Как только украинская власть предоставит Евросоюзу убедительные доказательства адекватности нашей статистики, а количество ежедневных заражений пойдет вниз и эта тенденция сохранится, тогда мы сможем рассчитывать на то, что Европа таки откроет для нас свои границы и Украина попадет в "зеленую зону", - сказал он.

Но есть и пессимистичный сценарий.

"Однако при пессимистическом сценарии развития событий, то есть если Украина будет ежедневно демонстрировать новые антирекорды, как это было на прошлой неделе, а осенью начнется вторая волна эпидемии, как прогнозируют эпидемиологи, есть угроза, что границы ЕС для украинцев не откроются до конца этого года", - подытожил Чорновил.

Напомним, ранее сообщалось, Евросоюз открывает границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых смогут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла. Об этом сообщает ВВС.По данным издания, в список вошли, Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.