Евросоюз урежет список стран, для граждан которых открыты границы - Reuters

Европейский союз открыл границы 1 июля, но не для всех. Утвержденный ранее список стран "зеленой зоны", граждан которых пускают в ЕС, планируют урезать до 13. Из списка может вылететь Сербия и Черногория.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что соответствующее решение было предложено Германией и поддержано, в частности, Францией, Испанией и Нидерландами. При этом включение в список США даже не обсуждался.
Исключение Сербии и Черногории связано с вспышками коронавируса, которые были зафиксированы в последнее время.
Также обсуждался вопрос исключения из списка Алжира и Марокко, однако большинство выступили против этого.
Кроме этого были отклонены предложения о включении в список Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Ливии и Иордании.
Всего в список стран "зеленой зоны", которым будет разрешен въезд на территорию ЕС, планируют включить следующие страны:
- Алжир,
- Австралия,
- Канада,
- Китай,
- Грузия,
- Япония,
- Марокко,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Южная Корея,
- Таиланд,
- Тунис,
- Уругвай.
При этом Евросоюз готов открыть границы для граждан Китая, но только в том случае, если китайские власти предложат взаимное соглашение для путешественников из ЕС.
Читайте такжеМир стал меньше: названы 23 страны, куда пускают украинцевНапомним, ранее сообщалось, Европейский союз 14 июля пересмотрит так называемый "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. На сегодня нет шансов, что Украина попадет в этот список. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список с 14 июля, поскольку ситуация с коронавирусом в стране "мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно".