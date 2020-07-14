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Евросоюз урежет список стран, для граждан которых открыты границы - Reuters

По инициативе Германии некоторые страны могут исключить из "зеленого" списка ЕС.

14 июля 2020, 18:19
Евросоюз
Евросоюз урежет список стран зеленой зоны / Фото Reuters

Европейский союз открыл границы 1 июля, но не для всех. Утвержденный ранее список стран "зеленой зоны", граждан которых пускают в ЕС, планируют урезать до 13. Из списка может вылететь Сербия и Черногория.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующее решение было предложено Германией и поддержано, в частности, Францией, Испанией и Нидерландами. При этом включение в список США даже не обсуждался.

Исключение Сербии и Черногории связано с вспышками коронавируса, которые были зафиксированы в последнее время.

Также обсуждался вопрос исключения из списка Алжира и Марокко, однако большинство выступили против этого.

Кроме этого были отклонены предложения о включении в список Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Ливии и Иордании.

Всего в список стран "зеленой зоны", которым будет разрешен въезд на территорию ЕС, планируют включить следующие страны:

  • Алжир,
  • Австралия,
  • Канада,
  • Китай,
  • Грузия,
  • Япония,
  • Марокко,
  • Новая Зеландия,
  • Руанда,
  • Южная Корея,
  • Таиланд,
  • Тунис,
  • Уругвай.

При этом Евросоюз готов открыть границы для граждан Китая, но только в том случае, если китайские власти предложат взаимное соглашение для путешественников из ЕС.

Читайте такжеМир стал меньше: названы 23 страны, куда пускают украинцевНапомним, ранее сообщалось, Европейский союз 14 июля пересмотрит так называемый "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. На сегодня нет шансов, что Украина попадет в этот список. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список с 14 июля, поскольку ситуация с коронавирусом в стране "мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно".

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