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Ляшко рассказал, при каком условии украинцев наконец пустят в Евросоюз

28 июля 2020, 19:38

Главный санитарный врач подчеркнул, что многое зависит от самих украинцев.

граница, Украина, Евросоюз
Ляшко назвал условие, при котором ЕС откроет границы для украинцев / segodnya.ua

Коронавирус в Украине после ослабления карантина вышел из-под контроля – в стране ежедневно фиксируют сотни новых случаев заражения. По состоянию на 28 июля в стране 66 575 случаев заражения. Открытие границ европейскими странами для украинских граждан будет возможным при условии, если в Украине 2 недели подряд будет регистрироваться не более 480 случаев COVID-19 в сутки.

Об этом на встрече с Европейской бизнес ассоциацией сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"Многое зависит именно от украинцев. Если мы все дисциплинированно наденем маски, перестанем посещать места массового скопления людей, это значительно повлияет на статистику, мы сможем перейти на статистику 24 (активных случая COVID-19 - ред.) на 100 тысяч населения за две последние недели. Чтобы к этой цифре прийти, нам надо, чтобы в течение 14 дней регистрировалось не более 480 случаев в сутки. Мы сегодня регистрируем 800, 900, 1000 случаев (в день - ред.)", - сказал Ляшко.

Читайте такжеЕвросоюз урежет список стран, для граждан которых открыты границы - ReutersНапомним, ранее Украина увеличила список стран "красной зоны" из-за ситуации с коронавирусом. В перечень опять попали популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 27 июля в "красный список" Украины входит более 60 стран. В нем остаются США, Бразилия, Бельгия, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Беларусь, Португалия и Франция. Кроме того, по сравнению с редакцией списка от 16 июля в него снова вернулись Албания, Болгария и Румыния.

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