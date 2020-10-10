Когда коронавирус в Украине ослабит хватку: врач дал прогноз

Covid-19 ослабнет вместе с гриппом и ОРВИ / Reuters

Пика пандемии коронавируса можно ожидать в январе-феврале 2021 года, а число заражений Covid-19 пойдет на спад лишь весной 2021 года.

Такой прогноз озвучил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан в эфире Obozrevatel TV.

По его словам, коронавирус, вероятно, прекратит свирепствовать вместе с гриппом и ОРВИ.

"Сегодня мы наблюдаем полную корреляцию коронавируса с гриппом и ОРВИ", — сказал Рубан.

По его словам, Covid-19 отличается от остальных острых респираторных инфекций тем, что "очень тяжелый и очень агрессивный".

"К сожалению, такое мы будем наблюдать еще два сезона, 2020-го и 2021 года. Будет увеличение заболеваемости, ряд рекордов до марта следующего года", — предупредил он.

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