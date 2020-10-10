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Когда коронавирус в Украине ослабит хватку: врач дал прогноз

10 октября 2020, 06:33

До марта 2021 года коронавирус поставит еще ряд антирекордов.

коронавирус, врачи
Covid-19 ослабнет вместе с гриппом и ОРВИ / Reuters

Пика пандемии коронавируса можно ожидать в январе-феврале 2021 года, а число заражений Covid-19 пойдет на спад лишь весной 2021 года.

Такой прогноз озвучил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан в эфире Obozrevatel TV.

По его словам, коронавирус, вероятно, прекратит свирепствовать вместе с гриппом и ОРВИ.

"Сегодня мы наблюдаем полную корреляцию коронавируса с гриппом и ОРВИ", — сказал Рубан.

По его словам, Covid-19 отличается от остальных острых респираторных инфекций тем, что "очень тяжелый и очень агрессивный".

"К сожалению, такое мы будем наблюдать еще два сезона, 2020-го и 2021 года. Будет увеличение заболеваемости, ряд рекордов до марта следующего года", — предупредил он.

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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине впервые заразил почти шесть тысяч человек за сутки. По состоянию на пятницу, 9 октября, Covid-19 заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 804.
  • Коронавирус в Киеве побил предыдущий рекорд – обнаружено 567 инфицированных (ранее рекордным было количество 447 больных). За сутки вирус убил десять человек, а 295 пациентов выздоровели.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украине заболеваемость Covid-19 будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.
  • 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
  • Украина должна переходить на современное карантинное зонирование. В частности, скоро в Украине может появиться "карантин выходного дня". Кроме того, все учебные заведения отправят на дистанционное обучение.

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