Когда мир сможет победить Covid-19: вирусолог дала прогноз

Если вакцина не появится, то мир сможет победить Covid-19, если переболеет 80% населения / УНИАН

Коронавирус 2020 заразил более 33 миллионов людей во всем мире, а число жертв болезни превысило один миллион человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эту цифру "ошеломляющей". Каждый день фиксируются тысячи новых случаев инфицирования, однако украинский врач-вирусолог Алла Мироненко считает, что этой невеселой статистике скоро придет конец.

Эксперт прогнозирует, что уже следующей весной мир будет возвращаться к нормальной жизни после пандемии, а коронавирус станет обычным респираторным возбудителем, передает Апостроф.

По словам вирусолога, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, к которым уже привыкли люди, приносят позитивные плоды.

"Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию - и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть. Но надо еще дойти до этого", - отметила Мироненко.

Врач добавила, что если вакцина не появится, то мир сможет победить Covid-19, если переболеет 80% населения.

"Но я не знаю, целесообразно ли это сейчас, пытаться заболеть, если ты не уверен, как ты выйдешь из этой болезни. Особенно это касается пожилых людей, людей с хроническими болезнями. Детям не страшно, потому что они обычно легко и бессимптомно переносят болезнь и формируют нам иммунную прослойку. Это хорошо", - пояснила Мироненко.

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