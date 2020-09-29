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Когда мир сможет победить Covid-19: вирусолог дала прогноз

29 сентября 2020, 12:49

Коронавирус станет обычным респираторным возбудителем.

коронавирус
Если вакцина не появится, то мир сможет победить Covid-19, если переболеет 80% населения / УНИАН

Коронавирус 2020 заразил более 33 миллионов людей во всем мире, а число жертв болезни превысило один миллион человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эту цифру "ошеломляющей". Каждый день фиксируются тысячи новых случаев инфицирования, однако украинский врач-вирусолог Алла Мироненко считает, что этой невеселой статистике скоро придет конец.

Эксперт прогнозирует, что уже следующей весной мир будет возвращаться к нормальной жизни после пандемии, а коронавирус станет обычным респираторным возбудителем, передает Апостроф.

По словам вирусолога, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, к которым уже привыкли люди, приносят позитивные плоды.

"Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию - и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть. Но надо еще дойти до этого", - отметила Мироненко.

Врач добавила, что если вакцина не появится, то мир сможет победить Covid-19, если переболеет 80% населения.

"Но я не знаю, целесообразно ли это сейчас, пытаться заболеть, если ты не уверен, как ты выйдешь из этой болезни. Особенно это касается пожилых людей, людей с хроническими болезнями. Детям не страшно, потому что они обычно легко и бессимптомно переносят болезнь и формируют нам иммунную прослойку. Это хорошо", - пояснила Мироненко.

Коронавирус в Украине и мире – что было ранее:

  • По состоянию на утро 29 сентября, в Украине обнаружены 204 932 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 627.
  • 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных Covid-19.
  • Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов также считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
  • По состоянию на 29 сентября коронавирус во всем мире заразил 33 279 488 человек. Жертвами болезни стали 1 000 825 пациентов.
  • В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
  • В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.

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