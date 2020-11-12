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Когда на улице нужно надеть маску: в Минздраве назвали условие

12 ноября 2020, 19:05

При одном условии на улице себя стоит обезопасить маской, посоветовал Степанов.

Степанов поделился, что маску на улице стоит надеть, если есть толпа – Где носить маски Украина
Маску на улице стоит надеть, если есть толпа, поделился Максим Степанов / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в условиях карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, в Украине граждане не обязаны носить маски на улице.

Маску на улице можно надеть при одном условии, рассказал министр в эфире телеканала Украина.

По его словам, на улице маску стоит надеть для безопасности, когда есть большое скопление людей.

"На улице носить маску не надо. Исключение – это когда вы находитесь в месте большого скопления людей. Например, когда на остановках, когда есть толпа людей, расстояние между которыми иногда меньше чем один метр. Просто надевайте маску – это безопасность", – сказал Степанов.

  • Ранее сообщалось, что нардепы 6 ноября на заседании Верховной Рады поддержали введение административной ответственности за отсутствие масок на лице в общественных местах.
  • За несоблюдение масочного режима грозит штраф от 170 до 255 гривен.
  • Оштрафовать украинцев без маски будут иметь право сотрудники Нацполиции, работники эпидемиологического контроля и представители органов местного самоуправления.
  • Штраф на нарушителя составляется на месте – решение суда не нужно.

Справка. Из-за коронавируса в марте была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начался карантин. В список карантинных мер, в частности, входит ношения масок в общественных местах и соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Кабинет министров решил, что карантин в украинском государстве должен действовать до конца 2020-го. Также правительство ввело в нашей стране карантин выходного дня.

Максим Степанов карантин в Украине коронавирус новости
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