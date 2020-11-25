Когда нужно звонить в скорую: врач назвал два опасных симптома COVID-19

В случае появления самых опасных симптомов коронавируса нужно обратиться к медикам.
Коронавирус заразил почти 60 миллионов людей во всем мире, больше 600 тысяч из них – украинцы. Многие переносят болезнь в легкой форме, некоторые даже не знают, что они больны.
Врач из РФ Ярослав Ашихмин рассказал о самых опасных симптомах коронавируса, при которых необходимо безотлагательно вызывать бригаду скорой помощи. Об этом сообщает Лента.ру.
По словам врача, безотлагательно звонить медикам нужно в случае появления одышки и если температура не падает в течение нескольких дней.
"В ряде регионов ситуация действительно тревожна. Но мне кажется, что при серьезном ухудшении самочувствия, когда есть одышка, температура тела держится два-три дня выше 39 градусов, то нужно вызывать скорую. Система, несмотря на перегрузку, все-таки работает", – отметил медик.
Также Ашихмин прокомментировал протоколы терапии COVID-19, которые публикуют некоторые его коллеги: "В большинстве случаев эти схемы — тихий ужас. Потому что в списке там всякие БАДы, иммуномодуляторы... Многие такие публикации дают людям надежду на какое-то чудо".
По его словам, препараты для профилактики коронавируса не работают, а лечение заболевания пока что остается на уровне залечивания симптомов.
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