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Когда нужно звонить в скорую: врач назвал два опасных симптома COVID-19

25 ноября 2020, 06:58

В случае появления самых опасных симптомов коронавируса нужно обратиться к медикам.

коронавирус
Некоторые симптомы коронавируса должны насторожить / Фото Reuters

Коронавирус заразил почти 60 миллионов людей во всем мире, больше 600 тысяч из них – украинцы. Многие переносят болезнь в легкой форме, некоторые даже не знают, что они больны.

Врач из РФ Ярослав Ашихмин рассказал о самых опасных симптомах коронавируса, при которых необходимо безотлагательно вызывать бригаду скорой помощи. Об этом сообщает Лента.ру.

По словам врача, безотлагательно звонить медикам нужно в случае появления одышки и если температура не падает в течение нескольких дней.

"В ряде регионов ситуация действительно тревожна. Но мне кажется, что при серьезном ухудшении самочувствия, когда есть одышка, температура тела держится два-три дня выше 39 градусов, то нужно вызывать скорую. Система, несмотря на перегрузку, все-таки работает", – отметил медик.

Также Ашихмин прокомментировал протоколы терапии COVID-19, которые публикуют некоторые его коллеги: "В большинстве случаев эти схемы — тихий ужас. Потому что в списке там всякие БАДы, иммуномодуляторы... Многие такие публикации дают людям надежду на какое-то чудо".

По его словам, препараты для профилактики коронавируса не работают, а лечение заболевания пока что остается на уровне залечивания симптомов.

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